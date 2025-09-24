Schüler (14) sticht Lehrerin im Unterricht nieder

Die 66-Jährige schwebe nicht in Lebensgefahr, berichtete die Lokalzeitung „Dernières Nouvelles d‘Alsace“. Die Tat habe sich in der Früh, gegen 8.15 Uhr ereignet. Die Schule in Benfeld, die nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt ist, wurde nach dem Angriff geräumt.

