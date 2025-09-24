Schwere Verletzungen
Schüler (14) sticht Lehrerin im Unterricht nieder
Ein 14 Jahre alter Schüler im französischen Elsass hat am Mittwoch im Unterricht seine Musiklehrerin (66) mit einem Messer angegriffen und sich kurz vor seiner Festnahme durch Polizisten selbst lebensgefährliche Stiche zugefügt. Die Pädagogin kam mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus.
Die 66-Jährige schwebe nicht in Lebensgefahr, berichtete die Lokalzeitung „Dernières Nouvelles d‘Alsace“. Die Tat habe sich in der Früh, gegen 8.15 Uhr ereignet. Die Schule in Benfeld, die nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt ist, wurde nach dem Angriff geräumt.
Fotos vom Tatort:
Nazi-Graffitis
Die Gründe für den Angriff waren zunächst nicht klar. Nach Informationen des TV-Senders BFM war der Jugendliche zuvor durch Nazi-Graffitis an der Schule aufgefallen. Er soll in einem Jugendheim untergebracht sein.
Bildungsministerin Elisabeth Borne verurteilte den Angriff und drückte der Lehrerin und deren Kollegen und Kolleginnen ihr Mitgefühl aus. An der Schule wurde eine psychologische Betreuung für Schüler eingerichtet. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.