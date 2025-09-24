Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwere Verletzungen

Schüler (14) sticht Lehrerin im Unterricht nieder

Ausland
24.09.2025 12:50
Einsatzkräfte und Angehörige vor der Schule in Benfeld
Einsatzkräfte und Angehörige vor der Schule in Benfeld(Bild: AFP/SEBASTIEN BOZON)

Ein 14 Jahre alter Schüler im französischen Elsass hat am Mittwoch im Unterricht seine Musiklehrerin (66) mit einem Messer angegriffen und sich kurz vor seiner Festnahme durch Polizisten selbst lebensgefährliche Stiche zugefügt. Die Pädagogin kam mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus.

0 Kommentare

 Die 66-Jährige schwebe nicht in Lebensgefahr, berichtete die Lokalzeitung „Dernières Nouvelles d‘Alsace“. Die Tat habe sich in der Früh, gegen 8.15 Uhr ereignet. Die Schule in Benfeld, die nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt ist, wurde nach dem Angriff geräumt.

Fotos vom Tatort:

(Bild: AFP/SEBASTIEN BOZON)
(Bild: AFP/SEBASTIEN BOZON)
(Bild: AFP/SEBASTIEN BOZON)
Die Polizei konnte den 14-Jährigen festnehmen.
Die Polizei konnte den 14-Jährigen festnehmen.(Bild: AFP/SEBASTIEN BOZON)

Nazi-Graffitis
Die Gründe für den Angriff waren zunächst nicht klar. Nach Informationen des TV-Senders BFM war der Jugendliche zuvor durch Nazi-Graffitis an der Schule aufgefallen. Er soll in einem Jugendheim untergebracht sein.

Bildungsministerin Elisabeth Borne verurteilte den Angriff und drückte der Lehrerin und deren Kollegen und Kolleginnen ihr Mitgefühl aus. An der Schule wurde eine psychologische Betreuung für Schüler eingerichtet. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
SchülerKrankenhausSchule
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf