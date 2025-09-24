20-Jähriger zwingt Zug zur Notbremsung: Festnahme

Dienstagabend ist es in Wien-Atzgersdorf zu einem Großeinsatz gekommen. Ein 20-Jähriger soll sich absichtlich in den Gleisbereich gestellt haben, sodass ein Lokführer eines heranfahrenden Zuges eine Notbremsung einleiten musste. Es soll nicht das erste Mal gewesen sein, dass der 20-Jährige für eine Notbremsung gesorgt hatte.
Verletzt wurde in dem Zug niemand. Der Mann selbst erlitt jedoch schwere Verletzungen. Trotzdem flüchtete er in einen nahegelegenen Wohnblock, wo er von Polizisten gestellt und festgenommen wurde.
Bahnverkehr während Einsatz gestört
Nach der Erstversorgung kam er in ein Spital, anschließend in eine psychiatrische Abteilung. Er erlitt bei dem Vorfall mehrere Knochenbrüche und liegt aktuell im Schockraum.
Laut Polizei soll der 20-Jährige bereits mehrfach mutwillig Notbremsungen bei Zügen der Wiener Linien, ÖBB und der Westbahn ausgelöst haben. Für die Dauer des Einsatzes war der Bahnverkehr für zwei Stunden im Bereich Atzgersdorf beeinträchtigt.
