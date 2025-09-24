20-Jähriger zwingt Zug zur Notbremsung: Festnahme

Dienstagabend ist es in Wien-Atzgersdorf zu einem Großeinsatz gekommen. Ein 20-Jähriger soll sich absichtlich in den Gleisbereich gestellt haben, sodass ein Lokführer eines heranfahrenden Zuges eine Notbremsung einleiten musste. Es soll nicht das erste Mal gewesen sein, dass der 20-Jährige für eine Notbremsung gesorgt hatte.