Check-in am Flughafen Berlin weiter eingeschränkt

Man empfehle allen Reisenden, sich bei den Airlines zu erkundigen, ob ihr Flug gehe oder nicht. Zudem wies der Sprecher auf die Möglichkeiten hin, vor der Abreise online einzuchecken oder das Self-Check am Terminal zu nutzen, das von 19 Airlines angeboten wird. Aufgrund des Cyberangriffs am Freitagabend funktionieren Check-in, Boarding und Gepäckaufgabe in Berlin nur eingeschränkt oder müssen aufwendig improvisiert werden, etwa mit externer Technik.