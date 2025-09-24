Opferstockdiebstahl: Fahndung mit Hunden und Heli

Hinweise aus der Bevölkerung deuteten zunächst darauf hin, dass die beiden Verdächtigen in den Wald oberhalb der Kirche geflohen sein könnten, dort wurden die Ermittler jedoch nicht fündig. Also gingen sie einem weiteren Hinweis nach, wonach die Männer in einen Zug Richtung Westendorf gestiegen und dort wieder ausgestiegen sein dürften.