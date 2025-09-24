Opferstockdiebstahl: Fahndung mit Hunden und Heli

Eine groß angelegte Fahndung startete die Polizei am Dienstagnachmittag rund um Brixen im Thale (Tiroler Bezirk Kitzbühel), nachdem ein Zeuge beobachtet hatte, wie zwei Männer Geld aus einem Opferstock in der Kirche fischen wollten. Schließlich wurden drei Verdächtige geschnappt.
Zwei der Männer wurden am Dienstag kurz nach 16 Uhr auf frischer Tat ertappt, als sie versuchten, Geld aus einem Opferstock der Pfarrkirche in Brixen zu fischen. Die beiden flüchteten daraufhin, der Zeuge schlug Alarm. Die Polizei veranlasste daraufhin eine Großfahndung mit mehreren Polizeistreifen, dem Polizeihubschrauber, einer Drohne und drei Hundestreifen.
Es wurde sofort eine groß angelegte Fahndung nach den beiden Tätern eingeleitet.
Die Polizei in einer Aussendung
Hinweise aus der Bevölkerung deuteten zunächst darauf hin, dass die beiden Verdächtigen in den Wald oberhalb der Kirche geflohen sein könnten, dort wurden die Ermittler jedoch nicht fündig. Also gingen sie einem weiteren Hinweis nach, wonach die Männer in einen Zug Richtung Westendorf gestiegen und dort wieder ausgestiegen sein dürften.
Mutmaßliche Diebe und Fluchtfahrzeuglenker gefasst
Tatsächlich fand die Polizei die beiden Täter – es handelt sich um zwei 33-jährige Rumänen – am Bahnhof in Westendorf. Festgenommen wurde auch ein 21-jähriger Rumäne, „der vermutlich als Fluchtfahrzeuglenker agiert hatte“, so die Ermittler.
Zwei der Männer gaben sich bei der Festnahme geständig, alle drei wurden auf die Polizeiinspektion Kitzbühel gebracht. Ihre Vernehmungen und weitere Ermittlungen sind noch im Gange. Ob sie überhaupt etwas erbeutet haben, ist noch unklar.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.