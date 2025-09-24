Vorteilswelt
Großeinsatz mit Erfolg

Opferstockdiebstahl: Fahndung mit Hunden und Heli

Tirol
24.09.2025 09:16
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.(Bild: ZOOM Tirol)

Eine groß angelegte Fahndung startete die Polizei am Dienstagnachmittag rund um Brixen im Thale (Tiroler Bezirk Kitzbühel), nachdem ein Zeuge beobachtet hatte, wie zwei Männer Geld aus einem Opferstock in der Kirche fischen wollten. Schließlich wurden drei Verdächtige geschnappt.

Zwei der Männer wurden am Dienstag kurz nach 16 Uhr auf frischer Tat ertappt, als sie versuchten, Geld aus einem Opferstock der Pfarrkirche in Brixen zu fischen. Die beiden flüchteten daraufhin, der Zeuge schlug Alarm. Die Polizei veranlasste daraufhin eine Großfahndung mit mehreren Polizeistreifen, dem Polizeihubschrauber, einer Drohne und drei Hundestreifen. 

Es wurde sofort eine groß angelegte Fahndung nach den beiden Tätern eingeleitet.

Die Polizei in einer Aussendung

Hinweise aus der Bevölkerung deuteten zunächst darauf hin, dass die beiden Verdächtigen in den Wald oberhalb der Kirche geflohen sein könnten, dort wurden die Ermittler jedoch nicht fündig. Also gingen sie einem weiteren Hinweis nach, wonach die Männer in einen Zug Richtung Westendorf gestiegen und dort wieder ausgestiegen sein dürften. 

Mutmaßliche Diebe und Fluchtfahrzeuglenker gefasst
Tatsächlich fand die Polizei die beiden Täter – es handelt sich um zwei 33-jährige Rumänen – am Bahnhof in Westendorf. Festgenommen wurde auch ein 21-jähriger Rumäne, „der vermutlich als Fluchtfahrzeuglenker agiert hatte“, so die Ermittler.

Die Polizei fahndete nach den Tätern und kontrollierte dabei auch Autos.
Die Polizei fahndete nach den Tätern und kontrollierte dabei auch Autos.(Bild: ZOOM Tirol)
Ob die Beschuldigten bei ihrem Einbruchsversuch etwas erbeuten konnten, wird noch ermittelt.
Ob die Beschuldigten bei ihrem Einbruchsversuch etwas erbeuten konnten, wird noch ermittelt.(Bild: ZOOM Tirol)
Als sie erwischt wurden, flüchteten die Männer aus der Kirche.
Als sie erwischt wurden, flüchteten die Männer aus der Kirche.(Bild: ZOOM Tirol)

Zwei der Männer gaben sich bei der Festnahme geständig, alle drei wurden auf die Polizeiinspektion Kitzbühel gebracht. Ihre Vernehmungen und weitere Ermittlungen sind noch im Gange. Ob sie überhaupt etwas erbeutet haben, ist noch unklar.

Porträt von Nicole Greiderer
Nicole Greiderer
Tirol

