Pensionsalter: „Zukunft schaut nicht rosig aus“

Wer soll das Pensum schaffen?

In den Foren und Kommentarspalten spiegelt sich die Sorge wider. Viele Leser, die selbst kurz vor der Pensionierung stehen oder bereits in Pension sind, teilen ihre persönlichen Erfahrungen. Sie berichten von den Strapazen eines langen Arbeitslebens, von gesundheitlichen Problemen und der Angst, die steigenden Anforderungen nicht mehr erfüllen zu können. Aspirin schreibt stellvertretend für viele: „Habe mit 17 zu arbeiten begonnen, immer 40 Std., alleinerziehend und gut war es. Dann Bandscheiben-OP, nicht mehr sitzen oder stehen können, leider wäre ich gerne weiter arbeiten gegangen. Mir tun alle leid, die in Zukunft so lange arbeiten müssen. Die Zukunft schaut nicht so rosig aus.“



