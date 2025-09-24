Vorteilswelt
Pensionsalter: „Zukunft schaut nicht rosig aus“

24.09.2025 13:19
Viele Menschen machen sich Sorgen, wenn sie an die eigene Pension denken
Viele Menschen machen sich Sorgen, wenn sie an die eigene Pension denken(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Das Pensionssystem in Österreich steht vor einer Zerreißprobe. Ökonomen und Bürger gleichermaßen sind besorgt über die Geschwindigkeit, mit der das gesetzliche Pensionseintrittsalter angehoben wird. Christine Mayrhuber, Ökonomin am Wifo, warnt in einem Gespräch mit der „Krone“, dass dieses „Höllentempo“ das Vertrauen in das System massiv untergrabe. Wie die „Krone“-Leser über das Thema denken, lesen Sie hier.

Während in Deutschland das Antrittsalter in moderaten Schritten von zwei Monaten pro Jahr erhöht wird, sind die Anstiege hierzulande deutlich steiler, insbesondere für Frauen. Die Debatte ist entbrannt. Auf der einen Seite stehen die Befürworter einer rigorosen Reform, die das System stabilisieren soll. Auf der anderen Seite stehen die, die sich fragen, wie lange der Mensch das noch körperlich und psychisch stemmen kann. 

Wer soll das Pensum schaffen?
In den Foren und Kommentarspalten spiegelt sich die Sorge wider. Viele Leser, die selbst kurz vor der Pensionierung stehen oder bereits in Pension sind, teilen ihre persönlichen Erfahrungen. Sie berichten von den Strapazen eines langen Arbeitslebens, von gesundheitlichen Problemen und der Angst, die steigenden Anforderungen nicht mehr erfüllen zu können. Aspirin schreibt stellvertretend für viele: „Habe mit 17 zu arbeiten begonnen, immer 40 Std., alleinerziehend und gut war es. Dann Bandscheiben-OP, nicht mehr sitzen oder stehen können, leider wäre ich gerne weiter arbeiten gegangen. Mir tun alle leid, die in Zukunft so lange arbeiten müssen. Die Zukunft schaut nicht so rosig aus.“ 

Konnte mit 50,in die Pension mit Abschlägen gehen. Meine Pension genießen, zwar nicht sehr hoch aber es reicht zum Leben. Im Alter braucht man keinen Luxus mehr. Habe mit 17 zu arbeiten begonnen immer 40 Std alleinerziehend und gut war es. Dann Bandscheiben OP nicht mehr sitzen oder stehen können, leider wäre gerne weiter arbeiten gegangen. Mir tun alle Leid die in Zukunft so lange arbeiten müsse. Die Zukunft schaut nicht sosig aus.
Leserin dunkelbunt schildert die Doppelbelastung, der sich viele Frauen ausgesetzt sehen: „Alle Omas in meinem Umfeld hier am Land sind in der Kinderbetreuung eingesetzt“ und meint, mit Blick auf Ihre persönlichen Erlebnisse „bis 65 hätte ich das Pensum nicht geschafft.“

Alle Omas in meinem Umfeld hier am Land sind in der Kinderbetreuung eingesetzt. Ich selbst habe jahrelang während des Jobs Enkel über Nacht versorgt und in Schule und KG gebracht, danach arbeiten gefahren. Später parallel dazu meine Eltern gepflegt. Alles während meiner Berufstätigkeit. Bis 65 hätte ich das Pensum nicht geschafft. Heute noch Fahrdienste und Betreuung älterer Kinder für andere berufstätige Familien.
Das System bricht zusammen
Es gibt aber auch eine andere Sichtweise, die immer wieder in der Debatte auftaucht: die der Eigenverantwortung. Gambit31415 drückt diesen Standpunkt sehr klar aus: „Ich gehe auf die 40 zu. Für mich ist das Thema staatliche Pension erledigt, denn ich glaube nicht mehr daran. Das System ist am Zusammenbrechen und das weiß ein jeder!“ Er fordert die Menschen auf, sich nicht auf den Staat zu verlassen, sondern aktiv vorzusorgen und sich weiterzubilden. „Weiterbilden – neuer Job – mehr arbeiten! Traurige Wahrheit, die sich jeder eingestehen muss! Es gibt immer einen Weg. Man muss nur wollen!“

Ich gehe auf die 40 zu. Für mich ist das Thema Staatliche Pension erledigt, denn ich glaube nicht mehr daran. Das System ist am zusammenbrechen und das weiß ein Jeder! Nur traut sich kein Politiker Änderungen durchzuführen, denn dann warst das erste und letzte mal in irgendeinen pol. Amt. Deswegen verändern sie auch nichts an diesem System. Leute es wird Zeit sich Gedanken zu machen sich selbst in der Pension zu versorgen. Ich kann nicht darauf vertrauen, dass ich mal eine Pension bekomme. Vorsorgen ist die Devise, ja den meisten Menschen fällt es schwer, denn sie können sich jetzt schon nur mehr wenig leisten. Aber es hilft nichts...den Betrag, den man sich monatlich auf die Seite legt, für ein Auto/Urlaub/Haus/Wohnung, sonst was geht bei mir in diverse Sparanlagen. Und Wenn jetzt wer meint, ich hab doch nichts zum weglegen, dann kann ich nur raten, Weiterbilden-neuer Job-mehr arbeiten! Traurige Wahrheit die sich jeder eingestehen muss! Es gibt immer einen Weg. Mann muss nur wollen!
Zusatz: Ich bin auch stinksauer über die aktuelle Situation, aber ich kann diese nicht ändern. Auch mit Wahlen kann man das nicht mehr ändern. Der Schaden ist angerichtet. Aber es obliegt jedem, selbst seine Situation zu ändern. Habe 15 Jahre mir den A**** aufgerissen, dass ich vom Dorfelektriker zum Startup-Engineer in Asien mich hochgearbeitet habe. Hab einen Zweiten Job gelernt und die Abend-HTL abgeschlossen, während der regulären Arbeit. Jetzt verdiene ich das, was ich mir vorgestellt habe. Ich hab genug Opfer in meinen Leben erbracht und tu es noch immer (Familie, Freunde, Beziehungen). Jeder steht genau da, was er verdient hat. Aber es ist nie zu spät sich weiterzuentwickeln!
Diese Haltung wird auch von anderen geteilt. Jacki, eine ehemalige Beamtin, weist darauf hin, dass die Arbeitsbedingungen und das Pensionsalter in verschiedenen Berufen stark variieren. Sie kritisiert, dass viele, die es sich leisten könnten, das System der Frühpensionen ausnutzen, während andere bis zum gesetzlichen Alter arbeiten müssen.

Dieses Pensionsantrittsalter war bei mir als Beamtin der Stadt Wien (Stationsleitung einer Anästhesie-und Intensivestation. 12,5 Std. Tag-oder Nachtdienste über Jahrzehnte, die letzten 20 Jahre in Führungsposition) schon seit langer Zeit mit 65 Jahren zu erreichen, natürlich egal ob männlich oder weiblich. Jedes Jahr früher war dann mit dementsprechenden Pensionsabschlägen zu rechnen. Keine Ahnung warum in der Privatwirtschaft alle mit 60 Jahen gehen, meistens Jahre davor schon irgendwelche "Gleitpensionen", Altersteilzeit oder gewollt (mit Unternehmen abgesprochen) früher "kündigen" und dann beim AMS anklopfen, Geld bekommen bis zum Regelpensionsalter🤷🤦kenne in meinem Umfeld doch einige die so mit, um die 55 Jahre oder früher, dieses System für sich Beanspruchen!! Ich rede aber nicht von kranken Arbeitnehmern!
Die Diskussion um das Pensionsantrittsalter berührt viele Menschen direkt. Die einen fordern einen radikalen Wandel und sehen nur noch die Eigenverantwortung als Lösung. Die anderen plädieren für mehr soziale Gerechtigkeit und fordern von der Politik, dass sie langfristige und tragfähige Lösungen schafft. 

Wie stehen Sie zu diesem Thema? Wie gehen Sie persönlich mit der Unsicherheit des Pensionssystems um? Und welche Rolle sollten Ihrer Meinung nach der Staat, die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer in dieser Debatte spielen? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung zum Thema und freuen uns auf Ihre Kommentare!

