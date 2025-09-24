Wie Lugners „Förtschi“ Glamour gegen Geld tauschte

Sarah Ferguson, Duchess of York (*15. Oktober 1959, London), Spitzname „Fergie“, ist die geschiedene Ehefrau von Prinz Andrew. Bekannt wurde sie nicht nur durch ihre royale Ehe, sondern auch als Autorin der „Budgie“-Kinderbücher und durch zahlreiche TV-Auftritte. Nach der Scheidung 1996 behielt sie den Titel Duchess of York, verlor aber die Anrede „Her Royal Highness“.

Aus der Ehe stammen die Töchter Beatrice (*1988) und Eugenie (*1990). Sarah lebt weiterhin in der Nähe der Royals, engagiert sich für wohltätige Projekte, arbeitet als Autorin und nahm 2023 erstmals seit der Scheidung wieder am Weihnachtsgottesdienst der Familie teil. 2023/2024 kämpfte sie erfolgreich gegen Brust- und Hautkrebs und ist mittlerweile stolze Großmutter.

Epstein-E-Mails: Im September 2025 wurden E-Mails an den verurteilten US-Milliardär Jeffrey Epstein öffentlich. Darin entschuldigte sie sich bei Epstein, nachdem sie sich zuvor öffentlich von ihm distanziert hatte – angeblich, um eine Klage wegen Verleumdung abzuwenden. Die Enthüllungen führten dazu, dass mehrere Wohltätigkeitsorganisationen ihre Zusammenarbeit mit Ferguson beendeten und die ehemalige Herzogin von York dadurch erneut ins mediale Kreuzfeuer geriet.