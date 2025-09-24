Rabiate Pensionistin bei Hundeabnahme: Prozess



„Ich kann gar nicht zubeißen“

Die Pensionistin wehrte sich heftig dagegen: „Sie hat ausgetreten und versucht, einen Kollegen zu beißen.“ Am Video der Bodycam sehe man das sehr gut. Allerdings lag dieses Richter Böhm nicht vor, weshalb der Prozess im Wiener Landl letztlich vertagt werden musste. „Der Hund gehört meiner geschützten Person, nicht meiner juristischen“, kann die 66-Jährige dessen Abnahme immer noch nicht akzeptieren. Konfus beruft sie sich auf ein Genfer Abkommen vom 12. August 1979. Den Fuß habe sie damals nur angezogen, weil ihr Schlüssel in ihrer Hosentasche gewesen sei und sie verhindern wollte, dass die Beamten diesen rausziehen. „Ich habe auch nicht hingebissen, da ich aufgrund fehlender Zähne oben gar nicht beißen kann.“