Streit um Drogen: Spielkonsole gestohlen

Ein 38-Jähriger ist Dienstagvormittag in Wien-Brigittenau nach einem Raub festgenommen worden. Laut der Polizei war es zuvor zu einem Streit mit einem Freund wegen der Bezahlung von Drogen gekommen. Als er sich die Playstation 5 schnappte, eskalierte die Situation.
Dabei soll der Verdächtige mit der Faust auf den Mann eingeschlagen und anschließend dessen Playstation 5 an sich genommen haben. Er verließ damit die Wohnung des Opfers, konnte aber im Zuge einer Sofortfahndung gestellt werden.
Betretungs- und Annäherungsverbot
Die Konsole wurde in seiner Wohnung sichergestellt. Gegen den 38-Jährigen verhängte die Polizei ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er auf freiem Fuß angezeigt.
