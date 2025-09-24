NEOS loben im Nationalrat eigene Bildungspolitik

Was sonst noch auf der Agenda steht

Die zweite „Aktuelle Stunde“ am Mittwoch dreht sich auf Initiative der Grünen um Klimaziele. Darüber hinaus werden drei Volksbegehren behandelt (gegen ORF-Haushaltsabgabe, Verbot von Glyphosat, gegen NATO-Beitritt) und zwei Gesetze beschlossen. Der Nationalrat verabschiedet ein verschärftes Waffengesetz und eine ORF-Novelle, die den Einfluss der Landeshauptleute auf Postenbesetzungen ausschließen soll. Die FPÖ bringt ihren Antrag auf einen Untersuchungsausschuss in der Causa Pilnacek ein.