Ungarns Regierung will weiter russisches Öl kaufen

Kein Kurswechsel in Sicht

Einen Kurswechsel in der Slowakei und in Ungarn dürfte es aber nicht geben. „Für uns ist die Energieversorgung eine rein physische Frage“, sagte Ungarns Außenminister Péter Szijjártó. „Es mag schön sein, davon zu träumen, Öl und Gas von anderswo (als aus Russland, Anm.) zu kaufen. (...) Wenn man sich die physische Infrastruktur ansieht, ist es offensichtlich, dass es ohne die russischen Lieferungen unmöglich ist, die sichere Versorgung des Landes zu gewährleisten.“ Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán übt regelmäßig Kritik an der Ukraine und unterhält enge Beziehungen zum Kreml in Russland.