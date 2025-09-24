Strengste Sozialhilfe: Job abgelehnt, 50 % gekürzt

Kürzungen bis zu 50 Prozent

Wer Arbeit ablehnt, dem werden die Sozialhilfe-Leistungen um bis zu 50 Prozent gekürzt. Und auch Migranten werde ins Visier genommen: Wer verpflichtende Deutschkurse schwänzt, dem werden bis zu 25 Prozent der finanziellen Unterstützung gestrichen. Mikl-Leitner: „Mit unseren strengen Regeln sind wir Vorbild für andere Bundesländer wie die Steiermark oder Tirol, die ihre Sozialhilfegesetze aktuell nachschärfen.“