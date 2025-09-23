Nach Podiumsstreit tritt Wirtschafts-Obmann zurück

Völlig eskaliert ist im Frühjahr in Ried im Innkreis eine öffentliche Debatte zwischen dem Bürgermeister und dem Chef der Rieder Wirtschaft. Dieser legt nun ein halbes Jahr nach dem unrühmlichen Disput sein Amt nieder. Er hatte sich bei einem Vier-Augen-Gespräch noch eine Beendigung des Streits erhofft.
Kein Ruhmesblatt für die Stadt Ried war im Frühjahr offenbar eine Podiumsdiskussion zum Thema „Attraktivierung der Innenstadt“. VP-Bürgermeister Bernhard Zwielehner und Michael Gärner, Obmann des Vereins Rieder Wirtschaft und langjähriger VP-Parteikollege, gerieten sich vor versammeltem Publikum und laufenden TV-Kameras in die Haare. Sie warfen sich unter anderem gegenseitig Inkompetenz vor. Danach herrschte ein halbes Jahr völlige Funkstille: „Der Bürgermeister hat mich komplett ignoriert. Von Veranstaltungen wurde ich ausgeladen, zu anderen gar nicht mehr eingeladen. Deshalb suchte ich das Gespräch mit Zwielehner. Es war grauslich“, erklärt Gärner.
Nach der Podiumsdebatte hat mich der Bürgermeister 196 Tage ignoriert. Ich habe um ein Gespräch gebeten. Es war grauslich. Ich kann ihm nicht mehr in die Augen schaue und trete deshalb zurück.
Michael Gärner, Obmann Rieder Wirtschaft
Er soll vom Stadtchef zutiefst beleidigt worden sein. „Die Worte will ich gar nicht wiederholen. Er hat mir aber gesagt: ,Michi, wir haben ausgeredet. Es ist alles gut mit uns beiden, wir grüßen uns, aber du bist die falsche Person für diese Position, die absolute falsche Besetzung, das ist meine tiefste Überzeugung’“, erinnert sich Gärner. Er zieht nach dreieinhalb Jahren nun einen Schlussstrich. „Am Mittwoch ist Budgetsitzung des Stadtmarketings, da hätten der Bürgermeister und ich dabei sein sollen. Ich kann ihm aber nicht mehr in die Augen schauen“, ist der langjährige, erfolgreiche Unternehmer bitter enttäuscht.
Ich will in dieser Angelegenheit auf keinen Fall öffentlich Schmutzwäsche waschen. Mein Zugang ist, dass ich als Bürgermeister nur das Beste für die Stadt Ried will.
Bernhard Zwielehner, ÖVP-Bürgermeister in Ried im Innkreis
Stadtchef Zwielehner will sich zum Konflikt mit Gärner nicht äußern: „Ich will in dieser Angelegenheit nicht medial Schmutzwäsche waschen“, so Zwielehner. Die Aussage, dass Gärner der falsche Mann für den Job des Obmanns der Rieder Wirtschaft sei, streitet der Stadtchef aber nicht ab.
