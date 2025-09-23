Nach Podiumsstreit tritt Wirtschafts-Obmann zurück

Er soll vom Stadtchef zutiefst beleidigt worden sein. „Die Worte will ich gar nicht wiederholen. Er hat mir aber gesagt: ,Michi, wir haben ausgeredet. Es ist alles gut mit uns beiden, wir grüßen uns, aber du bist die falsche Person für diese Position, die absolute falsche Besetzung, das ist meine tiefste Überzeugung’“, erinnert sich Gärner. Er zieht nach dreieinhalb Jahren nun einen Schlussstrich. „Am Mittwoch ist Budgetsitzung des Stadtmarketings, da hätten der Bürgermeister und ich dabei sein sollen. Ich kann ihm aber nicht mehr in die Augen schauen“, ist der langjährige, erfolgreiche Unternehmer bitter enttäuscht.