Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Debatte eskalierte

Nach Podiumsstreit tritt Wirtschafts-Obmann zurück

Oberösterreich
23.09.2025 07:00
Bei der Podiumsdiskussion im Februar flogen zwischen Bürgermeister Bernhard Zwielehner (2.v.l.) ...
Bei der Podiumsdiskussion im Februar flogen zwischen Bürgermeister Bernhard Zwielehner (2.v.l.) und Michael Gärner (r.) ordentlich die Fetzen.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Völlig eskaliert ist im Frühjahr in Ried im Innkreis eine öffentliche Debatte zwischen dem Bürgermeister und dem Chef der Rieder Wirtschaft. Dieser legt nun ein halbes Jahr nach dem unrühmlichen Disput sein Amt nieder. Er hatte sich bei einem Vier-Augen-Gespräch noch eine Beendigung des Streits erhofft.

0 Kommentare

Kein Ruhmesblatt für die Stadt Ried war im Frühjahr offenbar eine Podiumsdiskussion zum Thema „Attraktivierung der Innenstadt“. VP-Bürgermeister Bernhard Zwielehner und Michael Gärner, Obmann des Vereins Rieder Wirtschaft und langjähriger VP-Parteikollege, gerieten sich vor versammeltem Publikum und laufenden TV-Kameras in die Haare. Sie warfen sich unter anderem gegenseitig Inkompetenz vor. Danach herrschte ein halbes Jahr völlige Funkstille: „Der Bürgermeister hat mich komplett ignoriert. Von Veranstaltungen wurde ich ausgeladen, zu anderen gar nicht mehr eingeladen. Deshalb suchte ich das Gespräch mit Zwielehner. Es war grauslich“, erklärt Gärner.

Zitat Icon

Nach der Podiumsdebatte hat mich der Bürgermeister 196 Tage ignoriert. Ich habe um ein Gespräch gebeten. Es war grauslich. Ich kann ihm nicht mehr in die Augen schaue und trete deshalb zurück. 

Michael Gärner, Obmann Rieder Wirtschaft

Er soll vom Stadtchef zutiefst beleidigt worden sein. „Die Worte will ich gar nicht wiederholen. Er hat mir aber gesagt: ,Michi, wir haben ausgeredet. Es ist alles gut mit uns beiden, wir grüßen uns, aber du bist die falsche Person für diese Position, die absolute falsche Besetzung, das ist meine tiefste Überzeugung’“, erinnert sich Gärner. Er zieht nach dreieinhalb Jahren nun einen Schlussstrich. „Am Mittwoch ist Budgetsitzung des Stadtmarketings, da hätten der Bürgermeister und ich dabei sein sollen. Ich kann ihm aber nicht mehr in die Augen schauen“, ist der langjährige, erfolgreiche Unternehmer bitter enttäuscht.

Zitat Icon

Ich will in dieser Angelegenheit auf keinen Fall öffentlich Schmutzwäsche waschen. Mein Zugang ist, dass ich als Bürgermeister nur das Beste für die Stadt Ried will.

Bernhard Zwielehner, ÖVP-Bürgermeister in Ried im Innkreis

Stadtchef Zwielehner will sich zum Konflikt mit Gärner nicht äußern: „Ich will in dieser Angelegenheit nicht medial Schmutzwäsche waschen“, so Zwielehner. Die Aussage, dass Gärner der falsche Mann für den Job des Obmanns der Rieder Wirtschaft sei, streitet der Stadtchef aber nicht ab. 

Porträt von Mario Zeko
Mario Zeko
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Sein letzter Auftritt im Burgtheater
Letzter Applaus
Wien nahm Abschied von Claus Peymann
Umstände noch unklar
USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger
Zahlreiche französische Bürgermeister ließen auf ihren Rathäusern die palästinensische Flagge ...
Umstrittene Aktion
Palästina-Flaggen auf französischen Rathäusern
Böen bis zu 265 km/h
Super-Taifun „Ragasa“ legt Flughafen Hongkong lahm
Früher beste Freunde, nach dem großen Bruch höchstens noch Gesinnungsgenossen:  Donald Trump und ...
Funkstille beendet
Kirk-Gedenken: Handshake zwischen Trump und Musk
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
155.195 mal gelesen
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
140.370 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.254 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1848 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1685 mal kommentiert
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1342 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Mehr Oberösterreich
Debatte eskalierte
Nach Podiumsstreit tritt Wirtschafts-Obmann zurück
Krone Plus Logo
„Krone“-Preischeck
Was man heuer für ein Skiticket bezahlen muss
Drei Stunden im Wasser
Gekenterter Segler klammerte sich an Boje fest
Krone Plus Logo
Nach Sieg im Derby
Der LASK zwischen Euphorie und Bodenhaftung
Bei Hausdurchsuchung
Drogen, Waffen und Kriegsrelikte gefunden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf