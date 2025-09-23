„Landkrimi“: „Wien hat eh schon den ,Tatort’“

Das ORF-Format „Landkrimi“ geht also seinen erfolgreichen Weg weiter. Warum ist die Reihe so ein Hit beim Publikum? „Anders als etwa beim ,Tatort’, wo es schon so viele Parameter gibt, die erfüllt werden müssen, gibt man beim ,Landkrimi’ den Filmschaffenden so viel Freiraum. Das macht den Reiz für uns und auch fürs Publikum aus“, ist sich Kreutzer beim Interview mit der „Krone“ sicher. Altenberger ergänzt: „Es hat mit Identifikation zu tun. Man freut sich einfach, wenn man was sieht, was man kennt. Und der Rest von Österreich hat halt auch ein gespaltenes Verhältnis zu Wien – endlich sieht man mal was aus den anderen Bundesländern! Wien hat ja eh schon den ,Tatort’.“