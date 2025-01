Pia Hierzegger: „Gut, dass es Landkrimis gibt“

Der Ossiacher See ist trotz allem eine schöne und malerische Gegend. War es Ihnen wichtig, gerade diesen Ort so düster und unzugänglich zu zeichnen?

So rosig ist es dort eigentlich gar nicht. Der Tourismus hat in den 80er- und 90er-Jahren wesentlich besser funktioniert und als die Flüge immer billiger wurden, ging dort vieles zurück. In Sattendorf ist die Polizei stationiert, aber da gibt es in Wirklichkeit nichts mehr. Kein Lokal, kein Geschäft, gar nichts. Die wenigen älteren Menschen, die dort leben, sind ziemlich abgeschnitten und die Reichen kaufen sich die Häuser direkt am See, wo sonst keiner mehr hin darf. Die Rolle von Fritz Karl als Immobilienmakler ist auch deshalb wichtig, weil die Bauspekulanten dort alle schönen Plätze zubauen, während abseits davon alles zugrunde geht. Das ist alles nicht erfunden, nur verkauft man üblicherweise nur, was ins Bild passt. In alten Tourismusbroschüren hat man zum Beispiel das Steinhaus von Günther Domenig wegretuschiert.