Darauf freuen wir uns in der neuen „Tatort“-Saison

Besonders spannend wird es dann am 5. Oktober, wenn zum allerersten Mal ein „Tatort“-Team Cold Cases aufklärt. Die Neuen Melika Foroutan und Edin Hasanovic werden in Frankfurt künftig als Duo in der „Abteilung für Altfälle“ ausschließlich vergangene Kriminalgeschichten in die Hand nehmen. Klarerweise will man die skeptischen „Tatort“-Fans gleich mit dem ersten Film begeistern und so dreht sich „Dunkelheit“ um einen berüchtigten Serienmörder mit Doppelleben. Gleich Ende November wird man schon mit dem zweiten Fall „Licht“ nachlegen.