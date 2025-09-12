Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Cold Cases & Co.

Darauf freuen wir uns in der neuen „Tatort“-Saison

Unterhaltung
12.09.2025 06:00
Frankfurt startet mit Cold-Case-Fällen.
Frankfurt startet mit Cold-Case-Fällen.(Bild: HR/Degeto/Sommerhaus / Daniel Dornhöfer)

Endlich gibt es wieder wöchentlichen Krimispaß! Am Sonntag geht es mit der neuen „Tatort“-Saison in Nürnberg los. Die „Krone“ kennt die Highlights der nächsten Monate.

0 Kommentare

Als Auftakt für die neue „Tatort“-Saison am kommenden Sonntag hat man heuer einen Fall aus Nürnberg ausgewählt. Die Besonderheit: Fabian Hinrichs ist erstmals als Hauptkommissar Felix Voss ohne seine langjährige Partnerin Dagmar Manzel unterwegs. Aber keine Angst: Bald steht ihm Rosalie Thomass als neue Kollegin Emilia Rathgeber zur Seite. In „Ich sehe dich“ muss er jedenfalls zu einem Leichenfund in einer Flussaue nahe Nürnberg ermitteln ...

Der Start in die „Tatort“-Saison: Der erste Solo-Fall für Fabian Hinrichs. In „Ich sehe dich“ ...
Der Start in die „Tatort“-Saison: Der erste Solo-Fall für Fabian Hinrichs. In „Ich sehe dich“ wird ein seit zwei Jahren vermisster Mann tot aufgefunden, es gibt keine Angehörigen.(Bild: Bernd Schuller)

Als nächstes ist am 28. September in Zürich das Duo Tessa Ott und Isabelle Grandjean an der Reihe und muss in „Kammerflimmern“ einen Fall rund um einen Cyberangriff lösen – der Hacker bringt seine Opfer über implantierte Defibrillatoren um.

Der Zürich-„Tatort“ „Kammerflimmern“ ist Ende September zu sehen.
Der Zürich-„Tatort“ „Kammerflimmern“ ist Ende September zu sehen.(Bild: ARD Degeto Film/SRF / Sava Hlavacek)

Besonders spannend wird es dann am 5. Oktober, wenn zum allerersten Mal ein „Tatort“-Team Cold Cases aufklärt. Die Neuen Melika Foroutan und Edin Hasanovic werden in Frankfurt künftig als Duo in der „Abteilung für Altfälle“ ausschließlich vergangene Kriminalgeschichten in die Hand nehmen. Klarerweise will man die skeptischen „Tatort“-Fans gleich mit dem ersten Film begeistern und so dreht sich „Dunkelheit“ um einen berüchtigten Serienmörder mit Doppelleben. Gleich Ende November wird man schon mit dem zweiten Fall „Licht“ nachlegen.

Abschied nehmen heißt es bekanntlich bald von den Wiener Kommissaren. Doch einmal sind Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser heuer noch zu sehen, in einem Pflegeheim-„Tatort“ mit dem Arbeitstitel „Der Elektriker“. Die letzten zwei Fälle kommen dann 2026.

Lesen Sie auch:
Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl mit Regisseur Sven Bohse bei ihrem letzten Dreh.
„Krone“ kennt Details
Abschiede, Neustarts und Risken beim „Tatort“
24.07.2025
„Zutiefst traurig“
„Tatort“-Schauspieler Torsten Michaelis gestorben
19.08.2025
Nach elf Fällen
Stefanie Reinsperger hört beim „Tatort“ auf
25.08.2025

Zu Weihnachten darf man sich dann auf einen zweiteiligen Event-„Tatort“ aus Hamburg mit Wotan Wilke Möhring freuen – der Fall wird sich im Grenzgebiet zu den Niederlanden abspielen.

Porträt von Jasmin Gaderer
Jasmin Gaderer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
189.248 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
114.604 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Österreich
Alles anders! Wende nach „Schul-Attentat“ in Wien
96.988 mal gelesen
Im Fall des vermeintlichen Schul-Attentats im Gymnasium Augarten (rechts im Bild eines der ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1758 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1569 mal kommentiert
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1354 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf