„Krone“-Protokoll

Franken-„Tatort“: Angst vor dem unbekannten Grauen

Unterhaltung
14.09.2025 16:30
Böse Überraschung für Voss und Goldwasser – in einer Flussaue wird eine skelettierte Leiche ...
Böse Überraschung für Voss und Goldwasser – in einer Flussaue wird eine skelettierte Leiche entdeckt.(Bild: Bernd Schuller)

Die diesjährige „Tatort“-Sommerpause wird vom Franken-Ableger beendet. In „Ich sehe dich“ (20.15 Uhr, ORF 2) ermittelt Felix Voss nach der Pensionierung seiner Kollegin alleine

Für den Nürnberger Kriminalhauptkommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs) läuft wenig zusammen. Als er zu hastig aus der Dusche steigt, verletzt er sich folgenschwer an der Schulter. Außerdem verheißt ein Anruf von Kollegin Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid) nichts Gutes. In einer Flussaue bei Nürnberg wurde die Leiche eines seit zwei Jahren vermissten Fahrradhändlers Andreas Schönfeld (Benjamin Schaefer) entdeckt – ganze zwei Meter tief vergraben.

Er war beliebt, hatte aber kein näheres Umfeld. Ein schwerer Besuch bei seiner Mutter (Marion Reuter) und das sukzessive Zusammenbauen verschiedener Mosaiksteine lässt aber so manch Überraschendes, vor allem aber Schockierendes an die Oberfläche schwappen. Was haben Schönfelds Ex-Verlobte (Lisa Oertel) und die blinde Lisa Blum (Mavie Hörbiger) zu der tragischen Causa zu sagen?

Welche Rolle spielt die blinde Lisa Blum bei den Ermittlungen zum Toten?
Welche Rolle spielt die blinde Lisa Blum bei den Ermittlungen zum Toten?(Bild: Bernd Schuller)

Die fast dreimonatige „Tatort“-Sommerpause wird mit einem besonders düsteren Fall beendet, der zuweilen beklemmt und den Atem immer wieder ins Stocken bringt. Nach der Pensionierung von Kollegin Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) ermittelt Voss hier erstmals alleine. Das geht vor allem zulasten der gemeinsamen Humorebene, die bei den Franken-„Tatort“-Episoden ohnehin sehr rar gesät ist. Für Abhilfe sorgt dabei aber Voss’ knorriger Kurzzeit-Assistent Fred Kramer (Sigi Zimmerschied), der kurz vor seiner Pensionierung so gar nichts mit dem norddeutschen Humor des Kommissars anfängt und ihn mit seiner lethargischen Einstellung herausfordert.

Hervorragend spielt Hörbiger ihre Episodenrolle als verunsicherte Lisa Blum, die ihren Alltag blind bestreiten muss: „Für meine Vorbereitung durfte ich eine österreichische Blindenschule besuchen. Die Begegnungen mit den Menschen dort waren offen, herzlich und lehrreich.“ Als „Lone Ranger“ fungiert Voss übrigens nur hier – ab 2026 steht ihm Rosalie Thomass zur Seite.

