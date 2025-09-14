Franken-„Tatort“: Angst vor dem unbekannten Grauen

Die fast dreimonatige „Tatort“-Sommerpause wird mit einem besonders düsteren Fall beendet, der zuweilen beklemmt und den Atem immer wieder ins Stocken bringt. Nach der Pensionierung von Kollegin Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) ermittelt Voss hier erstmals alleine. Das geht vor allem zulasten der gemeinsamen Humorebene, die bei den Franken-„Tatort“-Episoden ohnehin sehr rar gesät ist. Für Abhilfe sorgt dabei aber Voss’ knorriger Kurzzeit-Assistent Fred Kramer (Sigi Zimmerschied), der kurz vor seiner Pensionierung so gar nichts mit dem norddeutschen Humor des Kommissars anfängt und ihn mit seiner lethargischen Einstellung herausfordert.