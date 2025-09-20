Vorteilswelt
Klinge löste sich

Beim Testen von Motorsense schwer am Bein verletzt

Oberösterreich
20.09.2025 16:00
Ein 31-Jähriger erlitt schwere Schnittverletzungen. (Symbolfoto)
Ein 31-Jähriger erlitt schwere Schnittverletzungen. (Symbolfoto)(Bild: Holl Reinhard)

Ein Zuschauer wurde beim Testlauf einer gerade reparierten Motorsense in Wernstein (OÖ) verletzt. Denn als ein 67-jähriger Ungar aus Schardenberg das Gerät vor der Werkstatt ausprobieren wollte, löste sich die Klinge und verletzte einen 31-jährigen Mitarbeiter schwer am Bein. 

Samstagvormittag holte ein 67-jähriger Ungar aus Schardenberg seine gerade reparierte Motorsense aus einer Werkstatt in Wernstein am Inn ab. Vor dem Geschäft wollte er das Gerät gemeinsam mit einem 31-jährigen Mitarbeiter aus Wernstein ausprobieren.

Auf Asphalt geraten
Dabei geriet der Ältere versehentlich mit der Motorsense auf den Asphalt, woraufhin sich die Vernietung einer fünf Zentimeter langen Klinge löste. Die Klinge schleuderte in Richtung des etwa drei Meter entfernten 31-Jährigen und traf ihn am rechten Fuß.

Gerade nachts meiden viele die Grünanlage.
Täter kam mit Fahrrad
40-Jähriger in Linzer Volksgarten ausgeraubt
20.09.2025

Mit Hubschrauber ins Spital
Laut Polizei soll sie den Sicherheitsschuh und Fuß komplett durchgeschlagen haben. Der Schwerverletzte wurde nach der notärztlichen Erstversorgung vom Rettungshubschrauber ins Klinikum Passau eingeliefert. 

Oberösterreich

