Beim Testen von Motorsense schwer am Bein verletzt

Ein Zuschauer wurde beim Testlauf einer gerade reparierten Motorsense in Wernstein (OÖ) verletzt. Denn als ein 67-jähriger Ungar aus Schardenberg das Gerät vor der Werkstatt ausprobieren wollte, löste sich die Klinge und verletzte einen 31-jährigen Mitarbeiter schwer am Bein.