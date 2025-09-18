Staatsschutz-Chef Haijawi-Pirchner geht vorzeitig

Es sei eine besonders verantwortungsvolle und ehrenvolle Aufgabe gewesen, die er stets mit Respekt gegenüber den Menschen ausgeübt habe. In den vergangenen beinahe vier Jahren seit Implementierung der Direktion sei man viele wichtige Schritte gegangen, „die uns heute auf einen vertraulichen, verlässlichen und vernetzten Verfassungsschutz blicken lassen“.