Innsbrucks Mega-Sportpark um 28 Millionen Euro

Immobiliengesellschaft IIG setzt Projekt um

Das Projekt basiert auf dem europaweiten Wettbewerb von 2022, „dessen Siegerentwurf Architektur und Landschaft auf innovative Weise miteinander verbindet“, wie es vonseiten der Stadt heißt. Die Anlage umfasst ein modernes Bewegungszentrum, einen Kunstrasen-Sportplatz mit integrierter Tribüne, fünf Tennisplätze und einen Padel-Tennisplatz, Vereinsräume, Büros sowie eine Tiefgarage mit 290 Stellplätzen (!) unter dem Spielfeld. Die IIG setzt das Projekt im Auftrag der Stadt um. Diese Anlage wird künftig vom ASKÖ betrieben, der Fußballplatz zusätzlich vom städtischen Sportamt genutzt.