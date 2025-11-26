Guardiolas „Arroganz-Anfall“ wurde böse bestraft

Alejandro Grimaldo (23.) und Patrik Schick (54.) hatten bereits für die „Werkself“ getroffen, es sollten die einzigen Tore der Partie bleiben. Underdog Leverkusen besiegte die „Skyblues“ auswärts – dabei hatte Kasper Hjulmand selbst den einen oder anderen Ausfall zu beklagen. „Das ist halt so. Ich mache das mit den Spielern, die da sind. Und die haben auch Qualität“, konnte sich der Trainer auf seine fitten Schützlinge verlassen.