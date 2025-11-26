„Pablos“ Weihnachtswunsch: ein Zuhause, das bleibt

Ein Wunsch, den man nicht verpacken kann

Was er sich zu Weihnachten wünscht? Keine Spielzeuge – die vergräbt er ohnehin nur im Garten. Kein teures Futter – Royal Canin ist ihm recht. „Pablo“ wünscht sich etwas, das man nicht kaufen kann: ein Zuhause, das bleibt. Menschen, die nicht wieder weggehen. Ein Bett, in dem er nicht Gast ist, sondern zu Hause.