Pumi-Mischling

„Pablos“ Weihnachtswunsch: ein Zuhause, das bleibt

Tierecke
26.11.2025 06:01
Verträglich mit Katzen und Artgenossen, sanft im Wesen und ein treuer Begleiter, der Nähe und Geborgenheit schenkt.
Verträglich mit Katzen und Artgenossen, sanft im Wesen und ein treuer Begleiter, der Nähe und Geborgenheit schenkt.(Bild: Verein Pfotenretter)

Er ist der Letzte von fünfzehn Hunden, die ein Züchter nicht mehr „brauchte“. Während seine Freunde einer nach dem anderen ein Zuhause fanden, wartet „Pablo“ noch immer. Nicht auf Spielzeug oder Leckerlis – sondern auf das eine Geschenk, das man nicht kaufen kann: ein Zuhause für immer!

„Pablo“ liegt auf der Couch bei seiner Pflegemama und beobachtet, wie draußen die ersten Schneeflocken fallen. Seine grauen Locken sind mittlerweile wieder so flauschig nachgewachsen, dass er aussieht wie ein kleiner Teddybär. Doch hinter den sanften Augen liegt eine Sehnsucht, die sich nicht in Worte fassen lässt.

Fünfzehn Hunde waren sie damals, als der Züchter sie nicht mehr „brauchte“. Einer nach dem anderen fand ein Zuhause. „Pablo“ blieb. Vier Monate im Zwinger, während seine Freunde gingen. Vier Monate, in denen er nicht verstehen konnte, warum alle anderen durften – nur er nicht.

,Pablo' gibt seine ganze Liebe – er wartet nur noch auf jemanden, der sie für immer behalten will!

Pflegemama Claudia, Verein „Pfotenretter“

Geborgenheit auf Zeit
Jetzt ist er in der Obhut der „Pfotenretter“ in Wien, umgeben von Menschen, die ihn liebevoll umsorgen. Und doch spürt er: Hier darf er bleiben, aber hier ist er noch nicht ganz angekommen. Das sieht man daran, wie er jeden Besucher begrüßt, als könnte es der Mensch sein. 

„Pablo“ hat in seinem kurzen Leben gelernt, dass Menschen verschwinden. Dass man Liebe nicht einfach bekommt, sondern dass man kämpfen muss. Deshalb „patscht“ er mit den Vorderpfoten auf Knie und Oberschenkel, wenn er Aufmerksamkeit will. Deshalb schmust er so inbrünstig, als gäbe es kein Morgen.

Ein Wunsch, den man nicht verpacken kann
Was er sich zu Weihnachten wünscht? Keine Spielzeuge – die vergräbt er ohnehin nur im Garten. Kein teures Futter – Royal Canin ist ihm recht. „Pablo“ wünscht sich etwas, das man nicht kaufen kann: ein Zuhause, das bleibt. Menschen, die nicht wieder weggehen. Ein Bett, in dem er nicht Gast ist, sondern zu Hause.

Wer schenkt „Pablo“ sein Weihnachtswunder?
Der zweijährige Pumi-Mischling mit dem flauschig-weichen, grau-schwarz gelockten Fell wiegt 17 Kilogramm. Er ist kastriert, tierärztlich versorgt, verträglich mit Katzen und Artgenossen – und wartet sehnsüchtig auf eine Familie mit einem zweiten sozialen Hund, einem sicher eingezäunten Garten und vor allem: Zeit. Zeit zum Kuscheln, zum Spielen, zum Da-Sein.

Wer „Pablo“ sein Für-Immer-Zuhause schenken möchte, meldet sich beim Verein „Pfotenretter“ unter der E-Mail-Adresse: claudia@diepfotenretter.at

Diana Zwickl
