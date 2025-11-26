Wenn zarte Kinderhaut hohe Ansprüche hat

Wie ein Schmetterling

Eine ebenso angeborene, jedoch sehr seltene, folgenschwere und nicht heilbare Hauterkrankung ist Epidermolysis bullosa. Betroffene werden als „Schmetterlingskinder“ bezeichnet, weil ihre Haut so verletzlich ist wie die Flügel des zarten Tierchens. Schon geringste mechanische Belastungen führen zur Blasenbildung. Der Alltag der Patienten ist von Blasen, Wunden und Schmerzen geprägt. Wunden treten auch an Schleimhäuten, in Mund, Augen, Speiseröhre und im Magen-Darm-Trakt auf.