Aus Rache vor Tabeldance-Lokal Mercedes demoliert

Glaubt man dem Angeklagten, herrscht zwischen ihm und dem Opfer bereits seit sieben Jahren Krieg. Auslöser dafür soll eine Rufmord-Kampagne gegen den Beschuldigten gewesen sein, was zur Folge hatte, dass die Behörden ihm und seiner Partnerin das gemeinsame Kind wegnahmen und in Obhut gaben. Im jetzigen Fall geht es um die Vergehen der Sachbeschädigung und Urkundenunterdrückung. Delikte, für die der Gesetzgeber eine Haftstrafe von bis zu zwei Jahren vorsieht.