Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kamera filmte mit

Aus Rache vor Tabeldance-Lokal Mercedes demoliert

Vorarlberg
26.11.2025 06:06
Der Angeklagte ließ seinen Zorn am Mercedes seines Widersachers aus – das hatte Folgen.
Der Angeklagte ließ seinen Zorn am Mercedes seines Widersachers aus – das hatte Folgen.(Bild: Chantall Dorn)

Wegen Sachbeschädigung und Urkundenunterdrückung musste sich am Dienstag ein 48-jähriger Vorarlberger am Landesgericht Feldkirch verantworten. Der Vorbestrafte hatte sich wegen „einer alten Geschichte“ am Mercedes eines Widersachers in Bregenz abreagiert.

0 Kommentare

Glaubt man dem Angeklagten, herrscht zwischen ihm und dem Opfer bereits seit sieben Jahren Krieg. Auslöser dafür soll eine Rufmord-Kampagne gegen den Beschuldigten gewesen sein, was zur Folge hatte, dass die Behörden ihm und seiner Partnerin das gemeinsame Kind wegnahmen und in Obhut gaben. Im jetzigen Fall geht es um die Vergehen der Sachbeschädigung und Urkundenunterdrückung. Delikte, für die der Gesetzgeber eine Haftstrafe von bis zu zwei Jahren vorsieht.

Ende September hatte der Angeklagte den geparkten Mercedes seines Widersachers vor einem Tabledance-Lokal in Bregenz gesichtet und daraufhin mehrere Dellen in den Wagen getreten. Anschließend montierte der Zornige die Kennzeichen ab und nahm diese mit. Obwohl der Täter im Schutz der Dunkelheit flüchten konnte, blieb die Sache nicht unbeobachtet. Die am Lokal angebrachte Überwachungskamera hatte nämlich alles aufgezeichnet, der 48-Jährige wurde als Täter entlarvt und angezeigt.

Sachschaden zu hoch bemessen?
In der Verhandlung am Dienstag machte der Beschuldigte keinen Hehl daraus. „Was soll ich sagen? Es ist ja eh alles auf der Kamera drauf. Also bekenne ich mich schuldig.“ Der laut Kostenvoranschlag entstandene Sachschaden am Auto in Höhe von 7000 Euro erscheint dem Arbeitslosen dennoch zu hoch, weshalb er lediglich 4000 Euro an Schadenersatz anerkennt.

Zitat Icon

Was soll ich sagen? Es ist ja eh alles auf der Kamera drauf. Also bekenne ich mich schuldig. 

Angeklagter vor Gericht

Richterin Franziska Klammer spricht den Mann schließlich schuldig im Sinne der Anklage und verurteilt ihn aufgrund seiner fünf Vorstrafen zu einer bedingten Haftstrafe von fünf Monaten sowie 720 Euro Geldstrafe. „Ich glaube Ihnen, dass die Sache eine Vorgeschichte hat. Aber das hat in dem Verfahren keine Relevanz. Trotzdem beschädigt man nicht einfach ein fremdes Auto.“ Mildernd wertete das Gericht das Geständnis des Angeklagten und die Bereitschaft, den Schaden wieder gutzumachen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Porträt von Chantal Dorn
Chantal Dorn
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-0° / 0°
Symbol starker Schneefall
Bludenz
1° / 2°
Symbol starker Schneefall
Dornbirn
1° / 2°
Symbol Schneeregen
Feldkirch
1° / 2°
Symbol Schneeregen

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
156.731 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
128.146 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Formel 1
McLaren-Drama! Norris und Piastri disqualifiziert
105.447 mal gelesen
Lando Norris (links) und Oscar Piastri wurden in Las Vegas nachträglich disqualifiziert.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
744 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Mehr Vorarlberg
Kamera filmte mit
Aus Rache vor Tabeldance-Lokal Mercedes demoliert
Schnee statt Autos
Zwei Straßen wegen Wintereinbruchs gesperrt
Spitalsreform
Bürgermeister Fäßler kontert Landeshauptmann
Klassischer Gesang
Kulturpreis Vorarlberg geht an Corinna Scheurle
Damen vorzeitig daheim
US-Spezialist Feurstein erneut nur Außenseiter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf