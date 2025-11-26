Blinde Sängerin (19) startet mit Debütalbum durch

Ein Traum ging für Sofia Lichtenwörther aus Neufeld in Erfüllung. Von klein auf blind hatte die junge Burgenländerin bald ihre Leidenschaft für die Musik entdeckt. Sie griff zur Gitarre, setzte sich ans Piano, begann mit Hingabe zu komponieren. Unter dem Künstlernamen Sofia Reyna startet die heute 19-Jährige voll durch. Im Schallter Audio-&-Records-Store in Wien stellte sie nun ihr Debütalbum „Half A Girl“ vor. Zehn Songs wie „Bitter Babe“ und „Finally Home“ spiegeln ihr bewegtes Leben wider, das aufgrund ihrer Blindheit nicht immer leicht ist.