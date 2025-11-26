Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Half A Girl“

Blinde Sängerin (19) startet mit Debütalbum durch

Burgenland
26.11.2025 06:00
Die junge Künstlerin präsentierte in Wien ihr Debütalbum, aufgenommen in Tonstudios in London ...
Die junge Künstlerin präsentierte in Wien ihr Debütalbum, aufgenommen in Tonstudios in London und Strasshof.(Bild: Adi Zobl)

Sie kann nicht sehen, aber ein „halbes Mädchen“ ist Sofia Reyna sicher nicht. Mit ihren Songs und weltbesten Musikern zeigt die Burgenländerin ihre ganze Größe. Ihr erstes Album soll begeistern.

0 Kommentare

Ein Traum ging für Sofia Lichtenwörther aus Neufeld in Erfüllung. Von klein auf blind hatte die junge Burgenländerin bald ihre Leidenschaft für die Musik entdeckt. Sie griff zur Gitarre, setzte sich ans Piano, begann mit Hingabe zu komponieren. Unter dem Künstlernamen Sofia Reyna startet die heute 19-Jährige voll durch. Im Schallter Audio-&-Records-Store in Wien stellte sie nun ihr Debütalbum „Half A Girl“ vor. Zehn Songs wie „Bitter Babe“ und „Finally Home“ spiegeln ihr bewegtes Leben wider, das aufgrund ihrer Blindheit nicht immer leicht ist.

Dank an Coachin
„Schulkameraden wussten nicht, wie sie auf mich zugehen sollen. Oft habe ich mich wie eine Außenseiterin gefühlt – unverstanden, wie ein halbes Mädchen“, schildert die Künstlerin, die an der Jam Music Lab University Gesang studiert. Inspiriert von ihren Erfahrungen, entstand „Half A Girl“. „Das Album war eine lange, aufregende Reise“, sagt Sofia Reyna. Ihr Dank gilt besonders Vokal-Coachin Sissy Handler, die ihr von Anfang an mit aller Professionalität zur Seite stand, Bernhard Krinner, der sie feinfühlig in die Kunst des Recordings eingeführt hat, und dem Management-Team Stefan Trenker, Georg Rosa, Claudia Haarer.

Ian Thomas (li.) und Jerry Meehan mit Sofia Reyna
Ian Thomas (li.) und Jerry Meehan mit Sofia Reyna(Bild: Karl Grammer)

„Schritt in weite Welt“
Eindruck hinterließ Jerry Meehan, der als Bassist mit Superstar Robbie Williams auf der Bühne steht und mit den Besten der Musikbranche „Hymnen für die Ewigkeit“ erschaffen kann. „Jerry, einer ganz Großen, hat mit mir stets auf Augenhöhe zusammengearbeitet“, weiß Sofia Reyna zu schätzen: „Es war ein Schritt in eine andere weite Welt.“

Drei Songs wie „Angel“ nahm sie mit Jerry Meehan in seinen Londoner Wendyhouse-Studios auf. Mittendrin Ian Thomas, Schlagzeuger von Eric Clapton, Paul McCartney, Sting, Elton John & Co. Die restlichen sieben Nummern wie „Going Under“ arrangierte Bernhard Krinner im Tonstudio in Strasshof (NÖ).

Lesen Sie auch:
Sofia singt, komponiert, spielt Gitarre und Piano.
Erstes Album
Blinde Sofia: Junges Leben und die Magie der Musik
14.03.2025

„Sicherheit, kein halbes Mädchen zu sein“
Eine spezielle Rolle spielte die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs, die eigens den HGBS Ton- und Musikverlag gegründet hat und Sofias Album finanzierte. „Ich bin stolz darauf, weil mir ,Half A Girl’ die Sicherheit gibt, kein halbes Mädchen zu sein“, so die aufstrebende Künstlerin selbstbewusst.

Heute, Mittwoch, ist sie von 11 bis 12.30 Uhr in der Radiosendung „Mahlzeit Burgenland“ zu hören, am Samstag um 18.15 Uhr beim „Winterwunder Mörbisch“ und Sonntag beim Adventmarkt in Ebenfurth (NÖ).

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
3° / 5°
Symbol stark bewölkt
Güssing
2° / 7°
Symbol wolkig
Mattersburg
3° / 5°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
2° / 5°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
3° / 6°
Symbol wolkig

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
156.731 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
128.146 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Formel 1
McLaren-Drama! Norris und Piastri disqualifiziert
105.447 mal gelesen
Lando Norris (links) und Oscar Piastri wurden in Las Vegas nachträglich disqualifiziert.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
744 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Mehr Burgenland
Ab 14. Dezember
Stadtbus mit neuen Routen und Echtzeit-Tracking
Krone Plus Logo
Kreischalarm!
Diese tollen Attraktionen gibt es im „Familypark“
Jahrelanges Martyrium
Tochter missbraucht: 7,5 Jahre Haft für Polizisten
In St. Margarethen
Bischof Zsifkovics lobte die Passionsspieler an
Pop-up in Mattersburg
OstSeele kommt mit Sprüchen, Presse & guter Laune
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf