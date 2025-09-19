Parkplatz-Engpass: Pflegeschüler zahlen drauf

Ein in Jahr nach der Eröffnung der Klinik Oberwart stößt man in Sachen Infrastruktur an die Grenzen – Parkplätze werden knapp, Schüler müssen auf teurere Alternativen ausweichen
Erst seit knapp mehr als einem Jahr in Betrieb und schon jetzt platzt die größte Klinik des Burgenlandes in Oberwart aus allen Nähten. 1400 Mitarbeiter, bis zu 180 Praktikanten, rund 100 Pflegeschüler – Tendenz steigend. Im kommenden Jahr sollen noch einmal 100 zusätzliche Dienstposten dazukommen. Was nach einem Erfolg klingt, bringt massive Probleme: Es gibt schlicht zu wenige Parkplätze. Und ausgerechnet die Schüler sind die Ersten, die die Auswirkungen spüren. Bisher parkten die angehenden Pflegekräfte im Parkhaus der Klinik, welches schon einmal erweitert wurde – zentral, überdacht und halbwegs leistbar: 35 Euro pro Monat.
Ab Dezember ist Schluss damit. Die Klinik hat ihnen Plätze auf dem naheliegenden Messegelände zugewiesen. Dort kostet ein Parkplatz künftig 48 Euro pro Monat. „Wir sind echt angefressen. Immer trifft es die Kleinen, die eh schon fast nichts haben“, heißt es seitens der Schüler.
Besonders Alleinerziehende spüren die Mehrbelastung. „50 Euro sind viel, wenn man jeden Euro dreimal umdrehen muss.“ Der Kaufmännische Direktor Marc Seper versteht den Ärger der Schüler, verweist aber auf die Hintergründe: „Die Klinik wurde vor mehr als zehn Jahren geplant. Damals hat niemand damit gerechnet, dass wir so schnell so groß werden.“
830 Stellplätze: Sind am Limit
Heute stehe man mit 830 Stellplätzen – verteilt auf Parkhaus und Freiflächen – am Limit. Man habe immer kommuniziert, dass die Parkhauslösung für Schüler nur vorübergehend sei. „Wir haben sich dafür eingesetzt, mit der Messe, einen besseren Preis auszuhandeln. Ursprünglich wären sogar 80 Euro pro Monat vorgesehen gewesen“, so Seper.
Zubau und neue Pläne
Parallel wird am Klinikgelände schon gebaut: Hinter dem Spital entsteht ein Modulgebäude mit 900 Quadratmetern für zusätzliche Ambulanzen und die neu geschaffene Abteilung für Neurochirurgie. Ein weiteres Parkhaus mit rund 400 Plätzen ist in Planung. Außerdem will man Fahrgemeinschaften und öffentliche Verkehrsmittel stärker in den Fokus rücken – direkt vor der Klinik gibt es eine Bushaltestelle.
