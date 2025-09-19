Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Klinik Oberwart

Parkplatz-Engpass: Pflegeschüler zahlen drauf

Burgenland
19.09.2025 11:00
830 Stellplätze gibt es im Parkhaus und den Freiflächen der Klinik. Zu wenig für Besucher und ...
830 Stellplätze gibt es im Parkhaus und den Freiflächen der Klinik. Zu wenig für Besucher und Mitarbeiter. Jetzt soll das Parkhaus erweitert werden.(Bild: Carina Fenz)

Ein in Jahr nach der Eröffnung der Klinik Oberwart stößt man in Sachen Infrastruktur an die Grenzen – Parkplätze werden knapp, Schüler müssen auf teurere Alternativen ausweichen

0 Kommentare

Erst seit knapp mehr als einem Jahr in Betrieb und schon jetzt platzt die größte Klinik des Burgenlandes in Oberwart aus allen Nähten. 1400 Mitarbeiter, bis zu 180 Praktikanten, rund 100 Pflegeschüler – Tendenz steigend. Im kommenden Jahr sollen noch einmal 100 zusätzliche Dienstposten dazukommen. Was nach einem Erfolg klingt, bringt massive Probleme: Es gibt schlicht zu wenige Parkplätze. Und ausgerechnet die Schüler sind die Ersten, die die Auswirkungen spüren. Bisher parkten die angehenden Pflegekräfte im Parkhaus der Klinik, welches schon einmal erweitert wurde – zentral, überdacht und halbwegs leistbar: 35 Euro pro Monat.

Alltägliches Bild: Die Straßen um die Klinik sind vollgeparkt.
Alltägliches Bild: Die Straßen um die Klinik sind vollgeparkt.(Bild: Carina Fenz, Krone KREATIV)

Ab Dezember ist Schluss damit. Die Klinik hat ihnen Plätze auf dem naheliegenden Messegelände zugewiesen. Dort kostet ein Parkplatz künftig 48 Euro pro Monat. „Wir sind echt angefressen. Immer trifft es die Kleinen, die eh schon fast nichts haben“, heißt es seitens der Schüler.

Teures Pflaster. Statt 80 Euro im Monat müssen die Schüler der Gesundheits- und ...
Teures Pflaster. Statt 80 Euro im Monat müssen die Schüler der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Oberwart 48 Euro für einen Parkplatz am Messegelände zahlen.(Bild: Carina Fenz)

 Besonders Alleinerziehende spüren die Mehrbelastung. „50 Euro sind viel, wenn man jeden Euro dreimal umdrehen muss.“ Der Kaufmännische Direktor Marc Seper versteht den Ärger der Schüler, verweist aber auf die Hintergründe: „Die Klinik wurde vor mehr als zehn Jahren geplant. Damals hat niemand damit gerechnet, dass wir so schnell so groß werden.“

830 Stellplätze: Sind am Limit
Heute stehe man mit 830 Stellplätzen – verteilt auf Parkhaus und Freiflächen – am Limit. Man habe immer kommuniziert, dass die Parkhauslösung für Schüler nur vorübergehend sei. „Wir haben sich dafür eingesetzt, mit der Messe, einen besseren Preis auszuhandeln. Ursprünglich wären sogar 80 Euro pro Monat vorgesehen gewesen“, so Seper.

Zubau und neue Pläne
Parallel wird am Klinikgelände schon gebaut: Hinter dem Spital entsteht ein Modulgebäude mit 900 Quadratmetern für zusätzliche Ambulanzen und die neu geschaffene Abteilung für Neurochirurgie. Ein weiteres Parkhaus mit rund 400 Plätzen ist in Planung. Außerdem will man Fahrgemeinschaften und öffentliche Verkehrsmittel stärker in den Fokus rücken – direkt vor der Klinik gibt es eine Bushaltestelle.

Porträt von Carina Fenz
Carina Fenz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
13° / 28°
Symbol wolkenlos
Güssing
12° / 27°
Symbol wolkenlos
Mattersburg
12° / 28°
Symbol wolkenlos
Neusiedl am See
13° / 27°
Symbol wolkenlos
Oberpullendorf
12° / 27°
Symbol wolkenlos

krone.tv

„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
242.649 mal gelesen
Fußball National
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
137.822 mal gelesen
Ralf Rangnick redete sich in Rage.
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
134.460 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1616 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1244 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1032 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Mehr Burgenland
Krone Plus Logo
„Tricky Niki“-Porträt
Magie-Staatsmeister: „Leid ein Stück wegzaubern“
„Krone“-Burgenland
Zeitung für die Menschen, direkt bei den Menschen
Jubelstimmung
Zwei „Herzensvereine“ feierten ein Fußballfest
Mädchen missbraucht
„Ob ich schuldig bin? – Na selbstverständlich“
Versuchter Mord?
Wollte Vater mit Axt erschlagen: U-Haft für Sohn
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf