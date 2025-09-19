Parkplatz-Engpass: Pflegeschüler zahlen drauf

Erst seit knapp mehr als einem Jahr in Betrieb und schon jetzt platzt die größte Klinik des Burgenlandes in Oberwart aus allen Nähten. 1400 Mitarbeiter, bis zu 180 Praktikanten, rund 100 Pflegeschüler – Tendenz steigend. Im kommenden Jahr sollen noch einmal 100 zusätzliche Dienstposten dazukommen. Was nach einem Erfolg klingt, bringt massive Probleme: Es gibt schlicht zu wenige Parkplätze. Und ausgerechnet die Schüler sind die Ersten, die die Auswirkungen spüren. Bisher parkten die angehenden Pflegekräfte im Parkhaus der Klinik, welches schon einmal erweitert wurde – zentral, überdacht und halbwegs leistbar: 35 Euro pro Monat.