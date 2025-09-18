Italien führt Strafbestand des „Deepfake“ ein

Italien stellt die Verbreitung von Deepfakes, also Bildern und Videos, die ohne Einwilligung der betroffenen Person mit KI erstellt wurden, unter Strafe. Der Senat in Rom verabschiedete ein entsprechendes Rahmengesetz zur Regelung von KI. Bei Zuwiderhandlung drohen bis zu fünf Jahre Freiheitsentzug.
Es handelt sich um den ersten nationalen Rechtsrahmen in Europa, der die Entwicklung, Einführung und Steuerung von KI-Systemen im Einklang mit den verfassungsmäßigen Grundrechten sowie in vollständiger Übereinstimmung mit dem europäischen AI Act regelt. Das Gesetz basiert auf einer transparenten und sicheren Nutzung von KI, mit besonderem Augenmerk auf Innovation, Cybersicherheit, Zugänglichkeit und Schutz der Privatsphäre.
Zunehmende Zahl von Opfern gefälschter pornografischer Inhalte
„Das ist ein wichtiger und richtiger Schritt, wie auch von der EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen gefordert. Mit dem Aufkommen generativer KI-Techniken ist die Zahl gefälschter pornografischer Inhalte explodiert – ein Anstieg von plus 500 Prozent gemeldeter Fälle. In 99 Prozent der Fälle sind die Opfer Frauen“, betonte die Südtiroler Senatorin Julia Unterberger (SVP).
Vor dem Senat forderte Unterberger die Einführung einer digitalen Identität für Internetuser. „Es ist inakzeptabel, dass sogenannte Internet-Trolle oder ,Tastatur-Löwen‘ im völligen Anonymitätsschutz agieren“, betonte Unterberger, Sprecherin der Autonomiegruppe im Senat. Jetzt ist die Reihe an der Abgeordnetenkammer.
Gemeinwohl
Das am Mittwochabend verabschiedete Rahmengesetz legt unter anderem die Prinzipien und Ziele für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz fest – auch in Wirtschafts- und Verteidigungsbereichen. Außerdem wird die Regierung beauftragt, eine umfassende Regelung zur Nutzung von Daten, Algorithmen und mathematischen Methoden für das Training von KI-Systemen zu erarbeiten.
„Das ist eine Entscheidung, die Innovation wieder in den Dienst des Gemeinwohls stellt und KI auf Wachstum, Rechte und den umfassenden Schutz der Bürger ausrichtet“, erklärte Staatssekretär Alessio Butti nach der Verabschiedung des Gesetzes.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.