Fix! Becker gewinnt Rechtsstreit gegen Pocher

„Make Boris rich again“

Unter dem Slogan „Make Boris rich again“ war in der strittigen Sendung ein Spendenaufruf gestartet worden. Nach Angaben der ersten Instanz war zu sehen, dass Becker den dreistelligen Eurobetrag auch bekam – aber ohne davon zu wissen. Das Geld war in einem vermeintlichen Modepreis versteckt, der Becker in der Sendung verliehen wurde.