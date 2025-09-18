Vom Gletscher in die Wüste und dann ab ans Meer

„Human Race“ – so lautet der Titel eines weltweit einzigartigen Kunstprojektes, das sich mit dem Klimawandel und somit der Vergänglichkeit allen Lebens auseinandersetzt. Trotz unterschiedlicher Ideologien und Zugangsweisen zum Thema waren sich die 300 Besucher der Vernissage Dienstagabend am Rettenbachferner hoch über Sölden in einem Punkt einig: Der Klimawandel ist da und spürbar. Darauf macht der Gurgler Künstler Alexander Maria Lohmann mit seinem Kunstprojekt aufmerksam.