Vom Gletscher in die Wüste und dann ab ans Meer

Künstler Alexander Maria Lohmann will mit seinem Kunstprojekt „Human Race“ ein Zeichen gegen den Klimawandel setzen. Schauplatz der Vernissage war der Rettenbachferner in Sölden. Warum die Bergbahnen Sölden das (für die Branche) nicht unumstrittene Projekt förderten – das lesen Sie hier.
„Human Race“ – so lautet der Titel eines weltweit einzigartigen Kunstprojektes, das sich mit dem Klimawandel und somit der Vergänglichkeit allen Lebens auseinandersetzt. Trotz unterschiedlicher Ideologien und Zugangsweisen zum Thema waren sich die 300 Besucher der Vernissage Dienstagabend am Rettenbachferner hoch über Sölden in einem Punkt einig: Der Klimawandel ist da und spürbar. Darauf macht der Gurgler Künstler Alexander Maria Lohmann mit seinem Kunstprojekt aufmerksam.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.