Landen Ryanair und Wizz Air jetzt in Linz?

Drei Maschinen von Ryanair und fünf von Wizz Air werden bald von ihrer Basisstation in Wien abheben und nicht mehr zurückkehren. Denn die Billig-Airlines streichen, wie berichtet, einige Verbindungen in der Bundeshauptstadt. Könnten die ausgemusterten Flieger am finanziell angeschlagenen Linzer Airport landen?