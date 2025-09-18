Landen Ryanair und Wizz Air jetzt in Linz?

Schießender Ex-Professor gesund genug für U-Haft
Die Billig-Airlines Ryanair und Wizz Air ziehen insgesamt acht Maschinen aus der Bundeshauptstadt ab. Gleichzeitig ringt der finanziell angeschlagene Linzer Airport aktuell um jede Flugverbindung. Die „Krone“ analysiert die Chancen, dass die in Wien ausgemusterten Flieger künftig in Linz landen.
Drei Maschinen von Ryanair und fünf von Wizz Air werden bald von ihrer Basisstation in Wien abheben und nicht mehr zurückkehren. Denn die Billig-Airlines streichen, wie berichtet, einige Verbindungen in der Bundeshauptstadt. Könnten die ausgemusterten Flieger am finanziell angeschlagenen Linzer Airport landen?
