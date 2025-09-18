Ski-Österreich hat ein Luxusproblem

Der TV-Rechte-Sonderdeal mit zahlreichen rot-weiß-roten „Zuckerln“ zwischen dem Weltverband FIS und dem ÖSV hat es einmal mehr gezeigt: Auch wenn es die Ergebnisse derzeit nicht unbedingt widerspiegeln, Österreich ist und bleib Ski-Nation Nummer eins. Bietet mit seiner Tradition, seinen legendären Austragungsorten eine weltweit einzigartige Bühne und Strahlkraft.