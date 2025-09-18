Ski-Österreich hat ein Luxusproblem

LIVE: Monaco verpasst Führung durch Elfmeter!
Der neue TV-Rechte-Deal (von 2027 bis 2034 gültig) hat Ski-Österreich viel Geld und Planungssicherheit gebracht. Zudem verspürt man durch die perfekte Austragung der alpinen Ski-WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm jede Menge Rückenwind. Rot-Weiß-Rot startet also mit viel Elan in den Olympia-Winter.
Der TV-Rechte-Sonderdeal mit zahlreichen rot-weiß-roten „Zuckerln“ zwischen dem Weltverband FIS und dem ÖSV hat es einmal mehr gezeigt: Auch wenn es die Ergebnisse derzeit nicht unbedingt widerspiegeln, Österreich ist und bleib Ski-Nation Nummer eins. Bietet mit seiner Tradition, seinen legendären Austragungsorten eine weltweit einzigartige Bühne und Strahlkraft.
