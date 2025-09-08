Anonymität im Internet droht in Italien das Aus

Die Senatorin und Ex-Bildungsministerin Maria Stella Gelmini legte dem Parlament einen Gesetzesentwurf vor, mit dem der Anonymität im Internet ein Ende gesetzt werden soll. „Wer Inhalte im Internet veröffentlicht, muss ebenso dafür gerade stehen wie jemand, der einen Leserbrief in einer Zeitung veröffentlicht. Es gibt keine Freiheit ohne Verantwortung. Außerdem müssen strenge Regeln für die Identifizierung von KI-generierten Inhalten festgelegt werden“, erklärte die Senatorin.