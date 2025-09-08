Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Fake-Pornos

Anonymität im Internet droht in Italien das Aus

Web
08.09.2025 08:05
Wer Inhalte im Internet veröffentlicht, soll dafür laut Italiens Maria Stella Gelmini auch ...
Wer Inhalte im Internet veröffentlicht, soll dafür laut Italiens Maria Stella Gelmini auch gerade stehen.(Bild: APA/dpa/Nicolas Armer)

Nach dem jüngsten Skandal um eine Porno-Plattform, auf der gefälschte Fotos führender italienischer Politikerinnen, darunter Regierungschefin Giorgia Meloni, veröffentlicht wurden, wächst in Rom der Druck zur Einführung von Regeln bezüglich digitaler Identität. Durch User-Registrierungen soll verhindert werden, dass Internetnutzer anonym im Netz surfen.

0 Kommentare

Die Senatorin und Ex-Bildungsministerin Maria Stella Gelmini legte dem Parlament einen Gesetzesentwurf vor, mit dem der Anonymität im Internet ein Ende gesetzt werden soll. „Wer Inhalte im Internet veröffentlicht, muss ebenso dafür gerade stehen wie jemand, der einen Leserbrief in einer Zeitung veröffentlicht. Es gibt keine Freiheit ohne Verantwortung. Außerdem müssen strenge Regeln für die Identifizierung von KI-generierten Inhalten festgelegt werden“, erklärte die Senatorin.

Zeitungsverlegerverband unterstützt Vorschlag
Andrea Riffeser Monti, Präsident des Zeitungsverlegerverbands FIEG unterstützt Gelminis Vorschlag. „Ich appelliere an das Parlament, strenge Regeln zur Identifizierung derjenigen zu erlassen, die im Netz Inhalte veröffentlichen“, so Riffeser Monti. Anonymität im Netz stelle keinen echten Schutz der Privatsphäre dar. „Vielmehr ist sie ein Mittel, um sich der rechtlichen Verantwortung zu entziehen und Verhaltensweisen zu begünstigen, die im realen Leben verurteilt und strafrechtlich verfolgt würden – weil sie eindeutig einer Person zugeordnet werden könnten“, so der FIEG-Präsident.

  Die Staatsanwaltschaft Rom erwartet in Kürze einen ersten Bericht der Polizei über gestohlene Fotos, die Frauen – darunter auch Schauspielerinnen und Unternehmerinnen – zeigen und ohne deren Einverständnis auf sexistischen Internetseiten veröffentlicht wurden. Anschließend soll ein Ermittlungsverfahren eröffnet werden.

Lesen Sie auch:
Der Betreiber der Website wurde in Florenz vernommen (Symbolbild).
Mann vernommen
Betreiber von Fake-Porno-Website identifiziert
03.09.2025
„Mit Härte bestrafen“
Giorgia Meloni von Fake-Pornofotos „angewidert“
29.08.2025

Angesichts der Vielzahl an Anzeigen, die landesweit von Frauen eingegangen sind, deren Fotos ohne ihre Genehmigung veröffentlicht wurden, ist nicht auszuschließen, dass auch andere Staatsanwaltschaften in die Ermittlungen einbezogen werden. Die Polizei hat Untersuchungen eingeleitet, um die Betreiber der Plattformen zu identifizieren. Zudem laufen Ermittlungen, um die Verfasser sexistischer und beleidigender Kommentare ausfindig zu machen.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hatte empört auf den Skandal reagiert: „Ich bin angewidert von dem, was geschehen ist, und möchte meine Solidarität und Nähe allen Frauen ausdrücken, die von den Betreibern dieses Forums und seinen ,Nutzern‘ beleidigt, beschimpft und in ihrer Intimsphäre verletzt wurden.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Für eine Renndrohne gelten andere Regeln als für fliegende Kameras.
Krone Plus Logo
Die Technik im Detail
Phänomen Drone Racing: 0 auf 200 in einer Sekunde!
Einfach zu teuer: Die Virtual-Reality-Brille Vision Pro war der größte Apple-Flop der jüngeren ...
Krone Plus Logo
Tim Cooks größter Flop
Apple Vision Pro: Die raren Erfolge – und ihr Erbe
Lounge-Möbel mit Blick auf den Hydroponik-Garten mit LED-“Sonne“, ein HD-Display zur ...
Krone Plus Logo
Run auf Luxusbunker
So rüsten Tech-Milliardäre sich für die Apokalypse
„Pizza Bandit“ vereint Arcade-Action „mit dem absurden Druck einer Kochshow im absoluten ...
„Chaotisch“
„Pizza Bandit“: Koop-Shooter trifft auf Kochshow
Seit 2019 läuft ein groß angelegter Lauschangriff der chinesischen Hackergruppe „Salt Typhoon“ – ...
Krone Plus Logo
FBI-Mann schlägt Alarm
So sammeln China-Hacker Material über „fast jeden“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
364.522 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny verlässt den Küniglberg
155.130 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Wetter
Warnstufe Rot in vier Bundesländern ausgerufen
142.319 mal gelesen
Vorsicht in den kommenden Stunden: Aus Westen ziehen Schauer und Gewitter über Teile ...
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1467 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1375 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Innenpolitik
Datenleck vertuscht? FPÖ nimmt Karner ins Visier
1159 mal kommentiert
Starker Tobak: FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (re.) wirft ÖVP-Innenminister Gerhard ...
Mehr Web
Nach Fake-Pornos
Anonymität im Internet droht in Italien das Aus
KI-Training
Autoren ziehen in den USA gegen Apple vor Gericht
Krone Plus Logo
„Verkaufen Fantasie“
Wie „Christfluencerinnen“ Glauben zu Geld machen
Krone Plus Logo
Steht bald vor Gericht
Chiara Ferragni: Der gefallene Internet-Star
Krone Plus Logo
Insta, TikTok & Co.
Unsere Politiker machen sich eine Gaudi im Netz

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf