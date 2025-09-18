Konferenz: Monaco und Leverkusen ab 18.45 Uhr LIVE

Pogba-Comeback erst im Oktober

Monaco bewies hingegen Comeback-Qualitäten und drehte ein 0:1 gegen Auxerre noch zum 2:1 Erfolg. Monaco vertraut in Brügge in der Offensive auf zwei ehemalige Bundesliga-Akteure. Ex-Sturm-Torjäger Mika Biereth und der vormalige Salzburg-Profi Takumi Minamino sollen in Belgien den Unterschied machen. Noch kein Thema bei den Monegassen ist Paul Pogba. Beim nach Ablauf seiner Dopingsperre im Sommer ins Fürstentum gewechselten Ex-Weltmeister wird erst nach der Länderspielpause im Oktober ein Comeback angestrebt.