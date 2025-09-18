Konferenz: Monaco und Leverkusen ab 18.45 Uhr LIVE

1. Spieltag in der Liga-Phase der Champions League: AS Monaco gastiert bei FC Brügge und FC Kopenhagen empfängt Bayer Leverkusen. Wir berichten ab 18.45 Uhr LIVE in der Konferenz – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
FC Brügge empfängt Monaco zum Auftakt der Champions League und beide Teams kämpfen nach ihren jüngsten Auftritten mit unterschiedlichen Herausforderungen. Die Belgier kassierten am Wochenende eine überraschende 0:1 Niederlage beim Aufsteiger La Louvière.
Pogba-Comeback erst im Oktober
Monaco bewies hingegen Comeback-Qualitäten und drehte ein 0:1 gegen Auxerre noch zum 2:1 Erfolg. Monaco vertraut in Brügge in der Offensive auf zwei ehemalige Bundesliga-Akteure. Ex-Sturm-Torjäger Mika Biereth und der vormalige Salzburg-Profi Takumi Minamino sollen in Belgien den Unterschied machen. Noch kein Thema bei den Monegassen ist Paul Pogba. Beim nach Ablauf seiner Dopingsperre im Sommer ins Fürstentum gewechselten Ex-Weltmeister wird erst nach der Länderspielpause im Oktober ein Comeback angestrebt.
