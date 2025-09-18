Lkw überrollte Frau: Ihr wurde die Hand amputiert

Was für ein schrecklicher Unfall: Eine Radlerin stürzte im oberösterreichischen Kleinraming und wurde von einem Lkw überrollt. Dabei wurde ihre rechte Hand so massiv abgequetscht, dass sie noch an Ort und Stelle amputiert werden musste.
Die 59-Jährige aus St. Peter in der Au (Bezirk Amstetten) fuhr laut Zeugen am Donnerstag gegen 15.35 Uhr mit ihrem E-Bike auf der Ramingtalstraße in Kleinraming. In einer Engstelle auf Höhe Ramingtalstraße 30 blieb sie an einem Verkehrsleitbaken hängen und stürzte vor einen Lkw, gelenkt von einem 51-Jährigen aus Haidershofen (Bezirk Amstetten), der sie im Bereich der rechten Hand überrollte.
Ins Uniklinikum geflogen
Die rechte Hand wurde dabei so massiv gequetscht, dass diese noch an Ort und Stelle amputiert werden musste. Außerdem hatte die Frau Brüche erlitten. Sie wurde schwer verletzt mit dem Notarzthubschrauber in das Kepler Uniklinikum geflogen.
