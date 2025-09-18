Lkw überrollte Frau: Ihr wurde die Hand amputiert

Die 59-Jährige aus St. Peter in der Au (Bezirk Amstetten) fuhr laut Zeugen am Donnerstag gegen 15.35 Uhr mit ihrem E-Bike auf der Ramingtalstraße in Kleinraming. In einer Engstelle auf Höhe Ramingtalstraße 30 blieb sie an einem Verkehrsleitbaken hängen und stürzte vor einen Lkw, gelenkt von einem 51-Jährigen aus Haidershofen (Bezirk Amstetten), der sie im Bereich der rechten Hand überrollte.