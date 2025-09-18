Welche Bankkunden eine neue Kreditkarte brauchen

Bohlen vergisst oft Text von „Cheri, Cheri Lady“
„Guck immer noch nach“
Mit 31. Dezember 2025 endet die Kooperation zwischen Card Complete und den beiden Bankriesen UniCredit Bank Austria und der Raiffeisen Bankengruppe Österreich. Damit holen sich beide das Kreditkartengeschäft (wieder zurück) ins Haus. Was Kunden nun beachten müssen.
Mit dem Jahreswechsel werden die Card Complete Kreditkarten aus dem eigenen Haus und den beiden Banken nicht mehr unterstützt. Das liegt am Verkauf ihrer Anteile an dem führenden Anbieter für Zahlungslösungen, was für veränderte Eigentumsverhältnisse sorgt. Diese hat die EAVISTA Beteiligungsverwaltungsgesellschaft im Februar gekauft.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.