Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Provinzposse

Erdbau-Firma trotz Abbruchbescheid in Betrieb

Steiermark
18.09.2025 18:00
Seit Jahrzehnten wird um diese Anlage im südsteirischen Großklein gestritten.
Seit Jahrzehnten wird um diese Anlage im südsteirischen Großklein gestritten.(Bild: privat)

Ein illegal errichteter Erdbau-Betrieb in der Südsteiermark sorgt seit Jahren für Aufsehen. Obwohl der Verfassungsgerichtshof bereits 2022 das Versagen der zuständigen Behörden in dieser Causa offenlegte und es einen rechtskräftigen Rückbaubescheid gibt, läuft der Betrieb weiter. Nun könnte Bewegung in die Sache kommen – könnte!

0 Kommentare

Es gibt Geschichten, die kann man nicht erfinden. Die Affäre um einen illegal errichteten Erdbau-Betrieb im südsteirischen Großklein ist so eine – eine Provinzposse, die längst zum Polit-Krimi geworden ist. Im Mittelpunkt: ein ehemaliger ÖVP-Vizebürgermeister, der seit den 1990er-Jahren mitten im Landschaftsschutzgebiet von Großklein eine Erdbau-Firma führt.

Erst 2017 suchte er auf Druck der Nachbarn um die nötige Genehmigung an. Mittlerweile sitzt er nicht mehr im Gemeinderat. Als durch die Volksanwaltschaft offenkundig wurde und auch die Behörden erkannten, dass das Vorgehen rechtswidrig war, warf auch der damalige Bürgermeister – ebenfalls von der ÖVP – das Handtuch.

Andreas Wabl (rechts) mit seinen grünen Mitstreitern Robert Mair und Notburga Damm in Großklein ...
Andreas Wabl (rechts) mit seinen grünen Mitstreitern Robert Mair und Notburga Damm in Großklein machen Druck.(Bild: Jürgen Fuchs)

Über Jahre zog sich der Konflikt dahin, mit mächtigen Anwälten auf beiden Seiten. 2022 setzte der Verfassungsgerichtshof den vorläufigen Schlusspunkt: Nach Beschwerden von Anrainern urteilte das Höchstgericht, dass der Firmenchef seinen Betrieb jahrelang ohne Genehmigung betrieben hatte. Der Versuch der Gemeinde, das Ganze im Nachhinein mit kuriosen Widmungstricks zu heilen, scheiterte. Das Urteil sprach klar von einem Versagen der Behörden.

„Hier drücken alle die Augen zu“
Konsequenzen? Keine. „Trotz rechtskräftigem Rückbaubescheid läuft der Betrieb unter den Augen der Behörden weiter“, empört sich der grüne Kontrollsprecher Lambert Schönleitner. „Wenn es in Österreich keine rechtsstaatliche Verwaltung mehr gibt, dann gute Nacht.“ Besonders erbost ihn die Doppelmoral: „Jedem kleinen Häuslbauer wird auf die Finger geklopft, wenn die Dachgaupe um zwei Grad falsch positioniert wurde oder der Fensterrahmen eine falsche Farbe hat. Aber hier drücken alle die Augen zu.“

Zitat Icon

Seitens der Baubehörde wurde das baupolizeiliche Verfahren ordnungsgemäß durchgeführt und abgeschlossen. Nun befindet sich die Angelegenheit in der Vollstreckung, wofür die Bezirkshauptmannschaft Leibnitz zuständig ist.

Bürgermeister Christoph Zirngast

Bild: zVg

Frist läuft noch heuer ab
In der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz trägt Franz Bauer die Verantwortung für die Causa. Angenehm ist diese Aufgabe nicht: Erst kürzlich musste der für die heikle Angelegenheit zuständige Betriebsanlagenreferent vor der Polizei Rede und Antwort stehen, nachdem die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts mangelnder Amtsführung eingeschaltet wurde. Bauer kontert: „Von uns sind am 2. Juni dieses Jahres zwei Abbruchbescheide rausgegangen. Wir haben dem Betroffenen eine sechsmonatige Frist gesetzt, das heißt, er hat bis Dezember Zeit, den ursprünglichen Zustand des Areals wiederherzustellen“, sagt er zur „Krone“.

Lesen Sie auch:
Weiter heftige Kritik
Großklein: Erdbaubetrieb soll „legalisiert“ werden
09.05.2019
Großklein
Gutachter: Grünes Licht für umstrittenen Erdbau
25.01.2019

Doch die Saga ist damit nicht zu Ende. Schon am kommenden Dienstag, 23. September, geht es in die nächste Runde: eine Bauverhandlung direkt am Firmengelände. Kritische Beobachter vermuten dahinter einen weiteren Versuch, die längst als illegal eingestufte Anlage nachträglich zu retten. Bürgermeister Christoph Zirngast widerspricht: „Die Bauverhandlung betrifft, wie in der öffentlichen Kundmachung ersichtlich, nur bauliche Anlagen im Rahmen der Land- und Forstwirtschaft in der Hofstelle.“

Kenner der Causa sind sich sicher: An der nächsten juristischen Spitzfindigkeit – diesmal vermutlich wieder vonseiten des Projektwerbers – wird bereits gearbeitet. Die Geschichte von Großklein könnte damit noch lange kein Ende haben.

Porträt von Barbara Winkler
Barbara Winkler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Russlands Präsident inspiziert die eingesetzten Waffen der Bodentruppen auf dem Übungsgelände ...
Machtdemonstration
Putin in Militäruniform bei Großmanöver „Sapad“
Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
240.954 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
136.318 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Fußball National
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
134.623 mal gelesen
Ralf Rangnick redete sich in Rage.
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1601 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1231 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
994 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf