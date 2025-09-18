Erdbau-Firma trotz Abbruchbescheid in Betrieb

Frist läuft noch heuer ab

In der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz trägt Franz Bauer die Verantwortung für die Causa. Angenehm ist diese Aufgabe nicht: Erst kürzlich musste der für die heikle Angelegenheit zuständige Betriebsanlagenreferent vor der Polizei Rede und Antwort stehen, nachdem die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts mangelnder Amtsführung eingeschaltet wurde. Bauer kontert: „Von uns sind am 2. Juni dieses Jahres zwei Abbruchbescheide rausgegangen. Wir haben dem Betroffenen eine sechsmonatige Frist gesetzt, das heißt, er hat bis Dezember Zeit, den ursprünglichen Zustand des Areals wiederherzustellen“, sagt er zur „Krone“.