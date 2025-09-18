Kritik an Budgetkürzung bei Datenschutzbehörde

Vertragsverletzungsverfahren möglich

Die Republik sei laut EU-Recht verpflichtet, die Datenschutzbehörde ausreichend zu finanzieren, merkt noyb an. Durch die Einsparungen wird dieses Recht aus Sicht der NGO „offensichtlich verletzt“. Vor diesem Hintergrund werde man gemeinsam mit epicenter.works eine Beschwerde bei der Europäischen Kommission einbringen. Diese habe daraufhin die Möglichkeit, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich einzuleiten.