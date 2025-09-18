Vorteilswelt
Partypakete gewinnen

So wird der Geburtstag zum tierischen Erlebnis!

18.09.2025
Die aktuelle Ausstellung „Planet der Tiere“ lädt zu einer Reise durch die faszinierendsten ...
Die aktuelle Ausstellung „Planet der Tiere“ lädt zu einer Reise durch die faszinierendsten Lebensräume der Erde ein.(Bild: Immersium:Wien)

Mitreißend, interaktiv, lehrreich: Vom ewigen Eis der Arktis bis zur Wildnis Afrikas – in der Wiener Innenstadt entdecken Tier-, Planzen- und Natur-Fans bei der immersiven Ausstellung im Erlebnismuseum IMMERSIUM:WIEN die Vielfalt unseres Planeten in beeindruckenden Bildern.

Die Ausstellungen im Immersium:Wien bieten ein interaktives Erlebnis für Groß und Klein. Mithilfe modernster 360°-Projektionen und interaktiver Stationen werden Tierwelten - von den Tiefen der Ozeane über tropische Regenwälder bis hin zu den weiten Savannen – erlebbar gemacht und eröffnen neue Perspektiven auf die Vielfalt der Natur.

Ob für Familien, Freunde oder Wissenshungrige: Planet der Tiere verbindet interaktive Erlebnisse ...
Ob für Familien, Freunde oder Wissenshungrige: Planet der Tiere verbindet interaktive Erlebnisse mit spannenden Geschichten.(Bild: Immersium:Wien)

Über 80.000 begeisterte Besucher wurden im Immersium:Wien, auf rund 1.100 Quadratmetern und über drei Etagen hinweg, bereits Teil der aktuellen Ausstellung. Beeindruckende Projektionen, Soundwelten und interaktive Erlebnisse schaffen ein multisensorisches Gesamtkonzept. 

(Bild: Immersium:Wien)

Abenteuer, Spiele und jede Menge Spaß
Balancieren Sie auf Eisschollen, füttern Sie hungrige Pinguine oder lernen Sie die Tänze der Inuit. Die immersive Show in Zusammenarbeit mit ORF Universium bringt die Tierwelt direkt in den Raum und sorgt für Staunen und Begeisterung.

Mitspielen & tierisch feiern
Im Immersium:Wien wird jeder Kindergeburtstag zum Erlebnis! Wir verlosen 2x1 Geburtstagsparty der Kategorie GOLD im IMMERSIUM:Wien inklusive Eintritt zur aktuellen Ausstellung „Planet der Tiere”. Noch nie war Feiern so spannend – interaktiv, immersiv und tierisch schön! 

