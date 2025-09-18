So wird der Geburtstag zum tierischen Erlebnis!

Die Ausstellungen im Immersium:Wien bieten ein interaktives Erlebnis für Groß und Klein. Mithilfe modernster 360°-Projektionen und interaktiver Stationen werden Tierwelten - von den Tiefen der Ozeane über tropische Regenwälder bis hin zu den weiten Savannen – erlebbar gemacht und eröffnen neue Perspektiven auf die Vielfalt der Natur.