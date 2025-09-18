Vorteilswelt
CL-Play-off-Rückspiel

Austrias Frauen – Paris ab 19.30 Uhr im LIVESTREAM

Fußball International
18.09.2025 06:00
Bisher gab es für die Frauen der Wiener Austria in der Champions League viel zu jubeln. Ein ...
Bisher gab es für die Frauen der Wiener Austria in der Champions League viel zu jubeln. Ein Schritt fehlt noch zur Ligaphase!(Bild: GEPA)

Nach einem 0:0 im Hinspiel in Paris haben die Frauen der Wiener Austria die realistische Chance in die Ligaphase der UEFA Womens Champions League einzuziehen. Auf krone.tv oder im sportkrone.at-Livestream sind Sie live mit dabei. Kommentiert wird das Spiel von Martin Grasl, die Übertragung beginnt um 19:30 Uhr. 

Porträt von Martin Grasl
Martin Grasl
