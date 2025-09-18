Austrias Frauen – Paris ab 19.30 Uhr im LIVESTREAM

Nach einem 0:0 im Hinspiel in Paris haben die Frauen der Wiener Austria die realistische Chance in die Ligaphase der UEFA Womens Champions League einzuziehen. Auf krone.tv oder im sportkrone.at-Livestream sind Sie live mit dabei. Kommentiert wird das Spiel von Martin Grasl, die Übertragung beginnt um 19:30 Uhr.