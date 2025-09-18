Vorteilswelt
Personal-Überraschung

Red Bull: Jürgen Klopp bekommt neuen Kollegen

Fußball International
18.09.2025 18:43
Jürgen Klopp
Jürgen Klopp(Bild: AFP/APA/KERSTIN JOENSSON)

Red Bull baut das Führungsteam aus: Neben Fußball-Chef Jürgen Klopp übernimmt künftig Florian Scholz die Verantwortung für die wirtschaftliche Entwicklung der weltweiten Fußball-Klubs als „Global Head of Soccer Commercial“.

0 Kommentare

„Diese neu geschaffene Position konzentriert sich eindeutig auf alle kommerziellen Aspekte unseres globalen Fußballportfolios“, erklärte Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff in einem Schreiben an die Klubs.

Während Klopp weiterhin für die sportlichen Belange zuständig ist – unterstützt von Mario Gomez (Technischer Direktor) und Zsolt Löw (Head of Soccer Development) -, übernimmt Scholz künftig den wirtschaftlichen und strategischen Bereich.

Klopp freut sich auf die Verstärkung: „Wir hatten sehr positive und vielversprechende Gespräche. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und die Tatsache, dass wir jetzt gemeinsam und ganzheitlich unser Red Bull Soccer Portfolio weiterentwickeln.“

War bei RB Leipzig
Der 46-jährige Scholz, ursprünglich Journalist, stieß 2015 als Mediendirektor zu RB Leipzig und arbeitete sich bis zum kaufmännischen Leiter hoch, ehe er im März 2023 dort ausschied und sich selbstständig machte. Nun wird er die Geschäftsführer der Red-Bull-Vereine in Strategie, Partnerschaften und Geschäftsentwicklung beraten und direkt an Mintzlaff berichten.

Scholz sagt: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und insbesondere auch auf die Zusammenarbeit mit Jürgen Klopp und seinem Sport-Team. Gemeinsam wollen wir die nächsten Meilensteine erreichen. Die Rolle ist wirklich spannend, attraktiv und mit einem hohen Maß an Verantwortung verbunden.“

Zum Red-Bull-Fußball-Kosmos zählen neben RB Leipzig auch die New York Red Bulls (USA), RB Bragantino (Brasilien) und RB Omiya Ardija (Japan). Außerdem ist das Unternehmen Hauptsponsor bei Red Bull Salzburg sowie Minderheitsgesellschafter bei Leeds United und dem französischen Aufsteiger FC Paris.

Damit wächst Klopps Team weiter und das Red-Bull-Fußballprojekt gewinnt weiter an Schlagkraft.

