300-Kilo-Braunbär wandert durch Kärntner Tal

Hunde an die Leine!

„Eine große Gefahr geht vom Bären nicht aus“, beruhigt Leitner. Dennoch mahnt er zur Vorsicht: Spaziergänger sollten unbedingt ihre Hunde an die Leine nehmen. Auch Camper und Wanderer, die in diesem Gebiet unterwegs sind, sollen keinesfalls Essensreste frei herumliegen lassen. „Diese würden den Bären nur anlocken, der so seine Scheu vor dem Menschen verlieren würde“, warnt der Jäger. „Gerade jetzt, wo der Bär regelmäßig durchs Tal zieht, ist Rücksicht nämlich das Wichtigste.“