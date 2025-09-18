Vorteilswelt
Große Fußstapfen

Oh, Neun! Die Liga sucht ihren Top-Torjäger noch

Fußball National
18.09.2025 18:30
Wer ist der beste Neuner der Bundesliga?
Wer ist der beste Neuner der Bundesliga?(Bild: Krone KREATIV/GEPA)

Neun. So viel mehr als eine Zahl. Ein Mythos, ein Auftrag: Tore! Doch heuer tun sich die Goalgetter in der heimischen Liga noch schwer, erzielten erst drei (!) Treffer. Die Neuner sprachen mit der „Krone“ über Idole und große Fußstapfen – während ein Klub nicht einmal einen Neuner im Kader hat! 

International sorgten Legenden wie Gerd Müller, Marco Van Basten oder der brasilianische Ronaldo für Treffer am Fließband, für Rot-Weiß-Rot lieferten Hans Krankl und Toni Polster als Neuner. Heute erfüllen Goalgetter wie Harry Kane, Robert Lewandowski oder Erling Haaland den Auftrag als Vollblutstürmer mit der Neun auf dem Rücken.

krone Sport
krone Sport
Loading
