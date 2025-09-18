Oh, Neun! Die Liga sucht ihren Top-Torjäger noch

Neun. So viel mehr als eine Zahl. Ein Mythos, ein Auftrag: Tore! Doch heuer tun sich die Goalgetter in der heimischen Liga noch schwer, erzielten erst drei (!) Treffer. Die Neuner sprachen mit der „Krone“ über Idole und große Fußstapfen – während ein Klub nicht einmal einen Neuner im Kader hat!