Israels Armee: Schüsse aus Lkw mit Hilfsgütern

Er sei aus Jordanien mit dem Fahrzeug gekommen und habe das Feuer eröffnet, hieß es in einer Mitteilung. Sicherheitskräfte hätten ihn „ausgeschaltet“. Laut einem Bericht der „Times of Israel“ eröffnete der Jordanier zunächst mit einer Schusswaffe das Feuer auf Menschen am Grenzübergang, ehe sein Lastwagen von den israelischen Behörden kontrolliert werden konnte.