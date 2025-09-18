Anschlag an Grenze
Israels Armee: Schüsse aus Lkw mit Hilfsgütern
Ein mutmaßlicher Terroranschlag an einem von Israel kontrollierten Grenzübergang zwischen Jordanien und dem besetzten Westjordanland hat Rettungskräften zufolge zwei Todesopfer gefordert. Der Angreifer kam laut der israelischen Armee in einem Lastwagen an, der humanitäre Hilfsgüter für den Gazastreifen transportierte.
Er sei aus Jordanien mit dem Fahrzeug gekommen und habe das Feuer eröffnet, hieß es in einer Mitteilung. Sicherheitskräfte hätten ihn „ausgeschaltet“. Laut einem Bericht der „Times of Israel“ eröffnete der Jordanier zunächst mit einer Schusswaffe das Feuer auf Menschen am Grenzübergang, ehe sein Lastwagen von den israelischen Behörden kontrolliert werden konnte.
Er sei dann ausgestiegen und habe wegen einer Fehlfunktion seiner Waffe auf zwei israelische Männer eingestochen, meldete das Blatt unter Berufung auf erste Ermittlungen. Zuvor hieß es, sie seien durch Schüsse ums Leben gekommen.
Hamas lobt Anschlag
Der militärische Arm der palästinensischen Terrororganisation Hamas lobte den tödlichen Anschlag. Die Qassam-Brigaden betonten in einer Mitteilung auf Telegram die Verbundenheit der islamistischen Terrororganisation mit Israels Nachbarland Jordanien. Das Posting zeigt auch einen brennenden Panzer der israelischen Armee und darüber ein rotes Dreieck – ein Symbol, das die Hamas benutzt, um feindliche Ziele zu markieren.
Nach dem Anschlag stellten die jordanischen Behörden den Personenverkehr von ihrer Seite vorerst ein. Nach Angaben der Armee durchsuchten israelische Truppen am Donnerstag in der Folge die Umgebung und legten einen Belagerungsring um die palästinensische Stadt Jericho.
