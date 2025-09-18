Rudert Billa zurück? Nächste Rabatt-Wende steht an

Pickerl auch für Kunden ohne jö-Karte?

Die Änderung markiert eine Abkehr von einer umstrittenen Neuerung: Billa hatte die Rabattpickerl ab 3. Juli an eine jö-Mitgliedschaft gebunden und gleichzeitig Limits eingeführt – maximal neun Aufkleber pro Woche, davon sechs für beliebige Produkte und drei für bestimmte Marken. Gedruckte Pickerl waren weiterhin verfügbar, jedoch ebenfalls nur für jö-Mitglieder.