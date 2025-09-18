Rudert Billa zurück? Nächste Rabatt-Wende steht an

Die Supermarktkette Billa ändert offenbar ihre Rabattpolitik erneut. Seit Anfang Juli waren die beliebten „-25%-Pickerl“ nur noch für Mitglieder des jö Bonus Club einlösbar. Doch ab Ende September sollen die Rabattaufkleber nun wieder von allen Kunden genutzt werden können.
Das berichteten mehrere Medien am Freitag unter Berufung auf die Preisvergleich-Plattform „preisrunter.at“. Die Plattform hatte die angeblich bevorstehende Änderung öffentlich gemacht.
Von Billa beziehungsweise der Konzernmutter Rewe gab es zunächst keinen offiziellen Kommentar. Auf Anfrage hieß es lediglich, dass demnächst weitere Informationen bekanntgegeben würden.
Pickerl auch für Kunden ohne jö-Karte?
Die Änderung markiert eine Abkehr von einer umstrittenen Neuerung: Billa hatte die Rabattpickerl ab 3. Juli an eine jö-Mitgliedschaft gebunden und gleichzeitig Limits eingeführt – maximal neun Aufkleber pro Woche, davon sechs für beliebige Produkte und drei für bestimmte Marken. Gedruckte Pickerl waren weiterhin verfügbar, jedoch ebenfalls nur für jö-Mitglieder.
Mit dem Schritt zurück zur breiteren Nutzung könnten künftig auch Kunden ohne jö-Karte oder App wieder von den Vergünstigungen profitieren. Wie die Details aussehen und ob die bisherigen Limits bestehen bleiben, ist vorerst offen.
