Tennis-Challenger: Unsere Asse landeten im Out

Das Viertelfinale der LAYJET OPEN in Bad Waltersdorf findet ohne Österreicher statt! Drei rot-weiß-rote Tennis-Asse waren beim Achtelfinale des ATP-125-Challengers am Donnerstag im Sportaktivpark noch dabei – allerdings gab es aus rot-weiß-roter Sicht kein Happy End.
Joel Schwärzler wurden von Vit Kopriva die Grenzen aufgezeigt. Der Tscheche, Nummer 102 der ATP-Rangliste und als Nummer zwei ins Turnier gestartet, hatte nur zu Beginn der beiden Sätze Probleme, besiegte den 19-jährigen Vorarlberger aber klar mit 6:4, 6:2. Auch die steirische Wildcard-Überraschung Sebastian Sorger zog gegen den Spanier Pablo Carreno Busta (Nummer fünf der Setzliste) mit 5:7, 4:6 den Kürzeren.
Der 19-jährige Rechtshänder aus Graz, ein Schüler von Coach Ivan Galic, der im Juli den Future Titel in Telfs geholt hatte, kämpft noch mit mangelnder Konstanz. Aber der Hartplatzspezialist (der irgendwann zu den Australian Open will) baut auf seine große Fitness und hat heuer noch den Sprung in die Top-400 der ATP-Weltrangliste angepeilt.
Und auch für den 25-jährigen Tiroler Sandro Kopp war Endstation: Auch er scheiterte gegen Roberto Carballes Baena mit 1:6, 6:3, 2:6 an einer „spanischen Hürde“. Baena, die Nummer drei, hatte zuvor im Sportaktivpark übrigens auch Dennis Novak eliminiert.
Kommentare
