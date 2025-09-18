Tennis-Challenger: Unsere Asse landeten im Out

Der 19-jährige Rechtshänder aus Graz, ein Schüler von Coach Ivan Galic, der im Juli den Future Titel in Telfs geholt hatte, kämpft noch mit mangelnder Konstanz. Aber der Hartplatzspezialist (der irgendwann zu den Australian Open will) baut auf seine große Fitness und hat heuer noch den Sprung in die Top-400 der ATP-Weltrangliste angepeilt.