Bohlen vergisst oft Text von „Cheri, Cheri Lady“

An Selbstbewusstsein fehlt es ihm dennoch nicht. Für seine anstehende „Jetzt oder Nie“-Arena-Tour, die am 26. September startet, verspricht Bohlen: Alles wird live sein, kein Playback. „Ich stelle mich in der Mitte der Halle ganz alleine mit der Gitarre auf die Bühne. Damit die Leute mal sehen, dass bei mir wirklich alles absolut echt ist“, sagte der Musiker im Gespräch mit der deutschen „Bild“.