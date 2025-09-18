Bohlen vergisst oft Text von „Cheri, Cheri Lady“

Seit Jahrzehnten steht Dieter Bohlen (71) mit seinen Hits auf der Bühne. Doch trotz der langen Karriere läuft nicht immer alles glatt: „Manchmal vergesse ich eine Harmonie oder Teile des Textes. Ich muss mir ,Cheri, Cheri Lady‘ auch nach 40 Jahren immer noch angucken“, so Bohlen nun in einem Interview.
An Selbstbewusstsein fehlt es ihm dennoch nicht. Für seine anstehende „Jetzt oder Nie“-Arena-Tour, die am 26. September startet, verspricht Bohlen: Alles wird live sein, kein Playback. „Ich stelle mich in der Mitte der Halle ganz alleine mit der Gitarre auf die Bühne. Damit die Leute mal sehen, dass bei mir wirklich alles absolut echt ist“, sagte der Musiker im Gespräch mit der deutschen „Bild“.
Will fitter sein als zuvor
Für die Vorbereitung auf die insgesamt neun Konzerte trainierte Bohlen im Sommer auf Mallorca – mit täglichem Tennisspielen. „Fünfzig Tage lang, jeden Tag zwei bis drei Stunden“, erzählte er weiter. Dabei habe er fünf Kilo abgenommen und fühle sich fitter als zuvor.
Ziel ist, „die Menschen abzulenken“
Die Fans dürfen sich auf eine zweieinhalbstündige Show freuen – mit 95 Prozent Modern Talking, dazu einem Medley seiner Blue-System-Hits. Bohlen selbst will vor allem eines: zusammen mit dem Publikum feiern. „Mein Ziel ist es, die Menschen mal ein wenig abzulenken von dem ganzen Mist, der da draußen los ist.“
Obwohl er zugibt, dass auch Text-Patzer passieren können, ist für Bohlen klar: „Das ist eben live.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.