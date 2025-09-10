Drohnen über Polen: Wie gefährlich ist die Lage?

Zum ersten Mal seit Beginn des Kriegs hat ein NATO-Staat russische Drohnen abgeschossen. Polen meldet 19 Verletzungen seines Luftraums, Premier Donald Tusk warnt vor der größten Gefahr seit 1945. Experte Markus Reisner spricht von einer gezielten Provokation – und einem Test für die gesamte Allianz.
Es war eine Nacht, die Europa aufschreckte. Während Russland erneut massenhaft Drohnen und Raketen gegen die Ukraine einsetzte, drangen gleich mehrere Flugkörper in den Luftraum Polens ein. Das Land reagierte – zum ersten Mal seit Beginn des Krieges wurden Drohnen über NATO-Gebiet abgeschossen. Ministerpräsident Donald Tusk sprach im Parlament von der schwersten Bedrohung seit dem Zweiten Weltkrieg. Was bedeutet das? Und wie gefährlich ist die Lage wirklich?
