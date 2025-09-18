Weniger Kirchenaustritte, aber größeres Finanzloch

Die Diözesen veröffentlichten am Mittwoch die Kirchenaustrittsstatistik für das Vorjahr. In Tirol traten insgesamt 7352 Personen aus der Kirche aus. Das sind weniger als im Jahr davor. Was in der Diözese Innsbruck größer wurde, ist das Finanzloch.
Die Diözese Innsbruck verzeichnete im Vorjahr laut nun veröffentlichter Statistik 5266 Kirchenaustritte. „Das sind um 12 Prozent weniger als im Jahr davor“, wird mitgeteilt. Im Tiroler Teil der Erzdiözese Salzburg kehrten 2086 Katholiken der Kirche den Rücken. Gleichzeitig sind in Tirol insgesamt 444 Personen wieder eingetreten.
Kirchenbeitrag wichtigste Einnahme
„Die Realität des Glaubens lässt sich allein in Zahlen niemals umfassend abbilden“, meint Erzbischof Franz Lackner. Zu den Beweggründen der Austretenden geben sich die Diözesen bedeckt. Der Kirchenbeitrag gehört aber zu den häufig genannten Gründe. Aus diesem wird der Großteil der Arbeit in den Diözesen gedeckt. In Innsbruck lagen die Erlöse aus dem Kirchenbeitrag im Vorjahr bei 39,7 Millionen Euro, in der Erzdiözese Salzburg insgesamt bei 58,1 Millionen Euro.
Betont wird hier wie dort, dass ein großer Teil des Geldes zurück in die Pfarren fließt. Unterm Strich hat sich in der Diözese Innsbruck das finanzielle Minus von 3,3 Millionen Euro auf 4,2 Millionen Euro erhöht, während es in Salzburg kleiner geworden ist und im Vorjahr bei 3,7 Mio. Euro lag.
