Weniger Kirchenaustritte, aber größeres Finanzloch

Kirchenbeitrag wichtigste Einnahme

„Die Realität des Glaubens lässt sich allein in Zahlen niemals umfassend abbilden“, meint Erzbischof Franz Lackner. Zu den Beweggründen der Austretenden geben sich die Diözesen bedeckt. Der Kirchenbeitrag gehört aber zu den häufig genannten Gründe. Aus diesem wird der Großteil der Arbeit in den Diözesen gedeckt. In Innsbruck lagen die Erlöse aus dem Kirchenbeitrag im Vorjahr bei 39,7 Millionen Euro, in der Erzdiözese Salzburg insgesamt bei 58,1 Millionen Euro.