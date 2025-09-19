Schaugartentage in Niederösterreich verzaubern

Am kommenden Wochenende laden die Schaugartentage von „Natur im Garten“ zum Entspannen ein!
Am Samstag, 20. September und Sonntag, 21. September wird in die schönsten Gartenanlagen unseres Bundeslandes eingeladen! Eine Reihe von Sehenswürdigkeiten – darunter das Erlebnis Mendlingtal und die Amethystwelt Maissau – und Stifte präsentieren ihre Naturschätze. Auch der Harrachpark in Bruck an der Leitha mit seinen mystischen Teichen kann besucht werden. Eine herrliche Gartenanlage umgibt auch das Museum NÖ in der Landeshauptstadt St. Pölten und bietet so allen Stadtmenschen entspannende Rückzugsorte.
Es können aber auch private Grünoasen an diesem Wochenende entdeckt werden. So ist unter anderem „Gittis Gartenparadies“, ein wahres Kleinod in Albrechts im Waldviertel, an beiden Tagen zugängig. Streicheltiere, ein Kletterbaum und ein Kinderhaus bieten kleinen Besuchern Abwechslung, während die „Großen“ sich wertvolle Gartentipps holen können.
Das reichhaltige Angebot der Schaugartentage in Niederösterreich finden Sie auf https://veranstaltungen.niederoesterreich.at. Es findet sich garantiert für alle Gartenliebhaber das Passende!
