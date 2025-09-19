Schaugartentage in Niederösterreich verzaubern

Am Samstag, 20. September und Sonntag, 21. September wird in die schönsten Gartenanlagen unseres Bundeslandes eingeladen! Eine Reihe von Sehenswürdigkeiten – darunter das Erlebnis Mendlingtal und die Amethystwelt Maissau – und Stifte präsentieren ihre Naturschätze. Auch der Harrachpark in Bruck an der Leitha mit seinen mystischen Teichen kann besucht werden. Eine herrliche Gartenanlage umgibt auch das Museum NÖ in der Landeshauptstadt St. Pölten und bietet so allen Stadtmenschen entspannende Rückzugsorte.