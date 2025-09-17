YouTube stellt Weichen für mehr KI in Videos

YouTube öffnet die Tür für mehr KI bei der Video-Produktion sowohl hinter der Kamera als auch auf dem Bildschirm. So bindet die Google-Tochterfirma die Software Veo 3, die Video aus Textvorgaben erstellt, in Kurzclips von YouTube Shorts ein. Damit können zum Beispiel Bewegungen hinzugefügt oder Hintergründe verändert werden.
Hinter der Kamera bekommen Videoautoren die Möglichkeit, sich von Künstlicher Intelligenz Reaktionen von Zuschauern auf ihre Beiträge zusammenfassen zu lassen. Die Software kann auf dieser Basis auch Themen für weitere Videos vorschlagen. Nach Livestreams soll KI bei der Auswahl von Fragmenten für Kurzclips daraus helfen.
Zu weiteren neuen Funktionen gehört die Möglichkeit, Livestreams gleichzeitig in Hoch- und Querformat zu übertragen, damit Nutzer auf verschiedenen Arten von Geräten das passende Bild bekommen. Zudem sollen sich Lippenbewegungen in Videos automatisch an übersetzte Sprachen anpassen lassen.
YouTube gab auch bekannt, dass in den vergangenen vier Jahren mehr als 100 Milliarden Dollar an Videoautoren und Medienunternehmen ausgeschüttet worden seien. Die Plattform nimmt Geld hauptsächlich durch Werbeerlöse ein.
