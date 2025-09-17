YouTube stellt Weichen für mehr KI in Videos

YouTube öffnet die Tür für mehr KI bei der Video-Produktion sowohl hinter der Kamera als auch auf dem Bildschirm. So bindet die Google-Tochterfirma die Software Veo 3, die Video aus Textvorgaben erstellt, in Kurzclips von YouTube Shorts ein. Damit können zum Beispiel Bewegungen hinzugefügt oder Hintergründe verändert werden.