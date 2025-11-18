Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Strategische Autonomie

EZB-Direktor betont Vorteile des digitalen Euro

Digital
18.11.2025 10:03
Viele Banken im Euroraum befürchten durch eine Einführung des digitalen Euro massive ...
Viele Banken im Euroraum befürchten durch eine Einführung des digitalen Euro massive Belastungen.(Bild: ©vegefox.com - stock.adobe.com)

Anders als Teile des Finanzsektors sieht EZB-Direktor Piero Cipollone für die Banken viele Vorteile durch einen digitalen Euro. Dieser werde die Verhandlungsposition der Geldhäuser gegenüber internationalen Kartensystemen gestärkt.

0 Kommentare

Das sagte der Italiener am Montag bei einer Anhörung vor dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Europäischen Parlaments. Ein digitaler Euro ermögliche den Banken, bei geringeren Kosten ihre Zahlungsdienstleistungen zu verbessern und auszuweiten.

Dies werde „ein offenes Akzeptanznetzwerk“ und Standards hervorbringen, die privatwirtschaftliche europäische Initiativen wie Wero und die European Payments Alliance nutzen könnten, um ihre kommerzielle Attraktivität zu steigern und ihre Reichweite auf ganz Europa auszudehnen. 

Darüber hinaus würden diese Anbieter den digitalen Euro problemlos in ihre vorhandenen Zahlungslösungen integrieren können, etwa in digitale Wallets. Öffentliche und privatwirtschaftliche Lösungen stünden nicht in Konkurrenz zueinander, betonte Cipollone: „Uns schwebt vielmehr eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit vor, mit der die strategische Autonomie Europas im Massenzahlungsverkehr besser machbar und glaubwürdiger wird.“

Viele Banken im Euroraum befürchten durch eine Einführung des digitalen Euro massive Belastungen. Dem widersprach Cipollone: Die gesamten Investitionskosten für den digitalen Euro seien in etwa mit denen für die überarbeitete Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) vergleichbar und lägen weit unter jenen des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (SEPA).

Pilotprojekt für 2027 geplant
Die Europäische Zentralbank (EZB) peilt das Jahr 2027 für ein Pilotprojekt zum digitalen Euro an. Um das Ganze weiter voranzutreiben, benötigt sie allerdings grünes Licht aus Brüssel. Die Gesetzgeber der Europäischen Union – also das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission – müssen dafür im nächsten Jahr zunächst ein Gesetz verabschieden, das eine Grundlage für den digitalen Euro schaffen kann.

Lesen Sie auch:
Die digitale Version der Gemeinschaftswährung soll das Euro-Bargeld ergänzen.
„Realistisches Datum“
EZB-Direktor: Digitaler Euro könnte 2029 kommen
24.09.2025
Nationalbank:
Digitaler Euro soll Autonomie Europas schützen
11.07.2025
Einführungskosten
Digitaler Euro käme Banken sehr teuer zu stehen
05.06.2025

Unter der Annahme, dass die Verordnung zur Einführung des digitalen Euro im Jahr 2026 angenommen wird, könnten ein Pilotprojekt und erste Transaktionen ab Mitte 2027 über die Bühne gehen. Das gesamte Eurosystem sollte dann aus Sicht der EZB im Jahr 2029 bereit für eine potenzielle erste Ausgabe des digitalen Euro sein.

Die digitale Version der Gemeinschaftswährung soll das Euro-Bargeld ergänzen, aber nicht ersetzen, und überall im Euro-Raum als Zahlungsmittel akzeptiert werden. Über eine EZB-App soll die Digitalwährung nutzbar sein. Mit ihr will Europa unabhängiger werden von US-Anbietern wie Paypal, Apple Pay, Mastercard oder Visa. Die EZB reagiert mit dem Projekt auch auf den zunehmenden Rückgang der Bargeldnutzung.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Interessant: In unserem Balkonkraftwerk-Dauertest geht es im Herbst mit der Selbstversorgung ...
Krone Plus Logo
Solarbank im Dauertest
Balkonkraftwerk im Herbst: Kehrt Ernüchterung ein?
Das deutsche Start-up Helsing ist auf den militärischen Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) ...
Helsing will Allianzen
Autozulieferer: Geheime Reserve für Militärdrohnen
Genau wie die US-Tarnkappenbomber der B-2- und B-21-Reihe verzichtet der „Mysteriöse Drache“ auf ...
Krone Plus Logo
Als „Wingman“ für J-20
China enthüllt Stealth-Drohne „Mysteriöser Drache“
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Fake oder echt? Eine Katze mit einem Fisch
Krone Plus Logo
KI verzerrt den Alltag
Alles Lüge! Was ist auf Social Media noch echt?
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
203.230 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
201.059 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
198.068 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Gericht
Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen
640 mal kommentiert
Der erhobene Zeigefinger von Anwalt Mirsad Musliu hatte wenig Wirkung. Sein Mandant sitzt ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Digital
Mit „stillem Song“
Paul McCartney protestiert gegen KI-erzeugte Musik
Strategische Autonomie
EZB-Direktor betont Vorteile des digitalen Euro
Mit TikTok zu Franco
Wie rechte Influencer Spaniens Jugend beeinflussen
Weiter auf Talfahrt
Bitcoin verlor innerhalb von 24 Stunden 5% an Wert
Einzige Lizenz
Minecraft-Saft erobert von St. Pölten aus Europa

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf