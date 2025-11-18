EZB-Direktor betont Vorteile des digitalen Euro

Pilotprojekt für 2027 geplant

Die Europäische Zentralbank (EZB) peilt das Jahr 2027 für ein Pilotprojekt zum digitalen Euro an. Um das Ganze weiter voranzutreiben, benötigt sie allerdings grünes Licht aus Brüssel. Die Gesetzgeber der Europäischen Union – also das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission – müssen dafür im nächsten Jahr zunächst ein Gesetz verabschieden, das eine Grundlage für den digitalen Euro schaffen kann.